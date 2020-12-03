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Milyonlarca vatandaş akın yapılandırma için vergi dairelerine akın ediyor

Milyonlarca vatandaş borcunu yapılandırmak için vergi dairelerine akın ediyor. 10 günde başvuru sayısı 1 milyonu geçti. Başvuru da ödeme de internetten yapılabiliyor. Ayrıca kredi kartıyla ödeme de var.

03.12.2020 08:47 - Son Güncelleme: 03.12.2020 08:47
Milyonlarca vatandaş akın yapılandırma için vergi dairelerine akın ediyor

VERGİ BORCUNDA ÖDEME PLANINDA DA KOLAYLIK
Taksit seçenekleri 31 Aralık'a kadar değiştirilebilecek. İlk taksit ocakta yatırılacak, ödeme 1 Şubat'a kadar sürecek.

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Milyonlarca vatandaş akın yapılandırma için vergi dairelerine akın ediyor

Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Elektronik başvuruya aynı yöntemle yanıt verilecek.

Milyonlarca vatandaş akın yapılandırma için vergi dairelerine akın ediyor

Yazılı başvuranlara postayla bildirilecek. Vergi daireleri yerine elektronik işlemler tercih edilmeli.

Milyonlarca vatandaş akın yapılandırma için vergi dairelerine akın ediyor

Bankalar da ödeme linki koyacak, kredi kartı ile taksit yapılabilecek. SMS ile kişiye özel davet de yapılacak.

Milyonlarca vatandaş akın yapılandırma için vergi dairelerine akın ediyor

Borcunu yapılandırana mal varlığı araştırması yok. MTV borcunda yakalama şerhi kaldırılacak.

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