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Milyonlarca vatandaş akın yapılandırma için vergi dairelerine akın ediyor

Milyonlarca vatandaş borcunu yapılandırmak için vergi dairelerine akın ediyor. 10 günde başvuru sayısı 1 milyonu geçti. Başvuru da ödeme de internetten yapılabiliyor. Ayrıca kredi kartıyla ödeme de var.

03.12.2020 08:47 - Son Güncelleme: 03.12.2020 08:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





