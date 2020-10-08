SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye en az 4 bin 500 lira veriliyor!

Her çalışanın hayali emekli olmak. Emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını doldurmak gerekiyor. Emekli aylıklarının bağlanmasını bekleyenlere 3 maaş avans veriliyor. Başvurudan sonra maaşı 90 gün içinde bağlanmayan emekli vatandaşlara 3 aylık avans verilebiliyor. SGK'ya yazılı başvuruda bulunanlar bu yıl için toplamda 6 bin 972 lira avans alabiliyor.
EMEKLİ OLAMAYANA TOPLU ÖDEME
Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor. Yasa, SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:
● Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.
● Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.
MİRASÇI DA İSTEYEBİLİYOR
Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor. Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor.
NELER ÖDENİYOR?
Toplu prim geri ödemeleri yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor. SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler ve borçlanmalar verilmiyor.
YAŞLIYA RAPOR KOLAYLIĞI
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak 2020 itibarıyla sona eren raporlarının, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirterek, "Yeniden reçete düzenlenmesine gerek kalmayacak" dedi. Bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de SGK tarafından karşılanacağını anlatan Selçuk, engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım aylığı raporlarının da geçerli olduğunu bildirdi.
EMEKLİYE 3 MAAŞ AVANS
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 4 bin 500 liralık avans için emeklinin yapacağı geri ödeme aylık 125 lira olacak.
Emekliler bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı zam aldılar. Ocak ve Temmuz zamlarına bakıldığında kümülatif olarak toplam zam oranı yüzde 12.60'a çıkmış oldu.
Emekliler ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında da 1000'er liralık ikramiyelerini hesaplarında gördüler. Memur emeklileri için ise hem ocak hem de temmuz aylarında enflasyon farkı oluştu ve zamlarına eklendi.
Yaklaşık 13 milyon emekli Ocak ayında da yeni zamlarını alacak. Temmuz 2020 ile Aralık 2020 arasında oluşacak 6 aylık enflasyon emeklilerin zam oranını belirleyecek.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Kadir B.
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
SSK ilk başlangıcım 15.04.1989, 26.04.1971 doğumluyum, 4865 gün primim var. Kaya K.
SSK başlangıcınıza göre 25 yıl, 51 yaş, 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. 585 gün daha ödemeniz durumunda prim gün sayınız tamamlanır ancak 51 yaşınız 2022 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 26 Nisan 2022 olacaktır.
11.04.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu. M.A.
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.
Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 11.04.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.