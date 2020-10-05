Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekli olanlar hastaneye gitmek için...

SGK bir yandan hak sahibi vatandaşları mağdur etmemeye, bir yandan da hakkı olmadığı halde sahte raporlarla kurumdan emekli aylığı alanları tespit etmeye çalışıyor.
RAPORLAR YIĞILMAYA YOL AÇTI
Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı, kontrol muayene tarihi 1 Şubat 2020 tarihi sonrasında olanların bu raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edileceğini duyurdu. Bu nedenle SGK, kontrol muayene tarihlerini 30 Haziran 2020 tarihine kadar erteledi.
Bu arada Sağlık Bakanlığı, haziran ayındaki normalleşme kapsamında 8 Haziran'dan itibaren kontrol muayene işlemlerine başlama kararı aldı. Bu karardan sonra rapor süresi dolanlar veya haklarında ihbar bulunanlar kontrol muayenesi için hastanelere sevk edilmeye başlandı.
Rapor için hastanelere belirli süre sevk yapılamayıp, haziran ayında sevklerin başlamasıyla, hastanelerce hazırlanan raporlar Merkez Sağlık Kurulu'nda ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nda yığılmalara yol açtı. Vatandaşların mağduriyetinin engellenmesi ve emekli aylığında kesinti suretiyle telafisi mümkün olmayan zararlara yol açılmaması için, 2018/38 Sayılı Genelge yeniden değerlendirildi. Bundan sonra işlemlerin 2014/11 sayılı elektronik tahsis talimatı uygulamasına göre yürütülmesi kararı alındı.
HAKEM HASTANEYE GÖNDERİLECEKLER
Buna göre, yeni hazırlanacak raporda engellik oranının yüzde 40'ın altına düşmesi halinde, hastanelerden gönderilen rapor Merkez Sağlık Kurulu'na gönderilmeden SGK tarafından bir hakem hastaneye sevk edilecek. Hakem hastanede engellilik derecesi yüzde 40'ın altında çıkarsa Merkez Sağlık Kurulu'na gönderilecek.
Merkez Sağlık Kurulu'nun engellilik derecesini yüzde 40'ın üzerinde belirlemesi halinde yeniden hakem hastaneye gönderilecek. SGK, hakem hastanenin vereceği rapor üzerinden emekli aylığı bağlama işlemlerini sonuçlandıracak. Yeniden Merkez Sağlık Kurulu'na havale etmeyecek.
Kontrol muayenesi sonucu belirlenen engellilik derecelerine itirazlarda da vatandaşlar hakem hastaneye sevk edilecekler. Hakem hastaneden alınan sağlık kurulu raporunda belirlenen engellilik derecesi esas alınarak işlemler sonuçlandırılacak.
Bu arada, engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu'nca belirlenirken sürekli rapor alanlar, raporun gerçeği yansıtmadığı yönünde haklarında ihbar veya şikayet bulunmadıkça kontrol muayenesine gönderilmeyecekler.