Tüm bildiklerinizi unutun! Milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiriyor

Milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiriyor. Herkes çok merak ediyor. SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur, emekli herkesi kapsıyor. Ağustos ayında her şey değişti. Askerlik borçlanması yaparken bunlara çok dikkat edin.
Merhaba 20.05.1979 doğumluyum.%40 engelliyim. Sigorta girişim 2001 yılı ve 2649 gün prim günüm var nasıl emekli olabilirim yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Nurdan Kolgu
Engelli ya da malul durumu olan vatandaşlarımızda emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır. Rapor oranınıza göre hizmet süresi ve prim gün şartına bakılmaktadır. Mevcut raporunuzla 19 yıl sigortalılık süresi 4240 prim günü şartıyla emekli olabilirsiniz.
SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur, emekli herkesi ilgilendiriyor! Her şey değişti, maaşınız 450 lira artarMerhaba, 25.11.1972 doğumluyum. 01.08.1992 SGK giriş tarihimdir. Uzun vade gün sayım 6617. Emeklilik maaşımı hesaplattığımda bugün emekli olursam 3398 TL maaş alırım diye gözüküyor. Askerliğimi 18 ay erbaş olarak 1997-1998döneminde tamamladım. Askerliği borçlanmam maaşıma ne kadar katkı yapacaktır? Ne kadarını borçlanmam ve hangi tutardan borçlanmamı tavsiye edersiniz? Kıymetli cevabınızı bekler, şimdiden teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Askerlik borçlanmanızın maaşınıza olan katkısını hesaplayabilmemiz için detaylı hizmet dökümünüz incelenerek hesaplama yapmamız gerekecektir. Ortalama bir rakam vermek adına, askerlik borçlanmanız 18 ay için 540 gün yapmaktadır, 540 günlük sürenin en düşük borçlanma tutarı ise 16 Bin 950 TL. Bu rakamlarda bir borçlanma yaparsanız aylığına ortalama katkısı 125 TL – 225 TL arasında olacaktır. 32 bin liralık bir borçlanma yaparsanız aylığınıza katkısı 275 TL – 450 TL arasında olacaktır. Primleriniz hep tavandan ödenmiş ise bu rakamlarda borçlanma yapmanız bağlanacak aylığa etkisi çok düşük olacaktır ve yalnızca prim gün sayısı kazandırmaktan öteye gitmeyecektir.
İyi günler. Ben 2018 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak bir üniversiteye asistan olarak atandım. Ancak güvenlik soruşturması nedeniyle üniversite yönetimi tarafından atamam iptal edildi. Bu konuda açtığım idari davayı kazandım ve mahkemeye kararıyla görevime başlayarak bu süreçteki maaş ve hak kaybımın iadesine karar verildi. Şimdi bana iade edilecek olan maaştan, üniversitede çalışamadığım süreçte özel sektörde çalışırken aldığım maaşın düşülerek ödeneceğini, sigorta konusunda herhangi bir işlem yapamayacaklarını ve performans ücreti alamayacağımı söylüyorlar. Ancak özel sektörde daha düşük maaş aldığım için primim daha azdı. Asgari ücret üzerinden hesaplandı. bu durum benim için tekrar bir hak kaybı olur mu? Nasıl bir çözüm yolu izleyebilirim. Ahmet T.
Kazanmış olduğunuz davaya istinaden ilgili kurumun size boşta geçen sürelerin ücretini ödeyip sigorta primlerinizi bildirmesi gerekir. İlgili kurum sizin dava sürecinde çalışıp çalışmadığınızı ve prim bildirilip bildirilmediğine bakması da yasal değildir. Böyle bir kesinti uygulaması da muvazaalıdır, kanuna aykırıdır. Olması gereken, sizin özel sektörde çalışıp çalışmadığınıza bakılmaksızın sigorta prim bildiriminizi ve ücret ödemelerinizi tam yapmasıdır. Dava süresince sizin başka işyerinde çalışmanız o kuruma sigorta ve ücret bildirimlerinde kesinti yapması hakkını tanımaz. O işyerinin bildirimleri onu, kurumun bildirimleri ise kurumu ilgilendirir. "Özel işyerinin ödediği ücreti, bildirdiği primleri düşerim" demek kanuna aykırıdır. Yani burada SGK'yı da zarara uğratması söz konusudur.
Merhaba, İyi calismalar.8 Eylül 1973 doğumluyum, Türkiye de ise giriş tarihim 1.5.1997. 5 ay çalıştım. Sonra aralık 1997 de Almanya ya geldim.2001 yılına kadar işçi olarak çalıştım. 2001 den beride ticaretle uğraşıyorum. Yeni çıkan yasa beni nasıl etkiledi ya da etkiledi mi? Ne zaman ve hangi kapsamda emekli olurum. 56 yas 5825 gün mü yoksa yeni yasaya göre mi emekli olurum? Türkiye de askerlik vazifemi yapmadım döviz askerlik hizmetinden faydalandım. Teşekkür ederim
Yurt dışı borçlanması ile emeklilik sistemi 2019 Ağustos ayı itibariyle değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte hem borçlanma tutarı arttırılmış hem de borçlanılacak süreler 4/a (SSK) yerine 4/b (Bağkur) kapsamında değerlendirilmektedir.
Eğer 2019 Ağustos ayı öncesinde yurtdışı borçlanması yapmadıysanız siz de bu kanun kapsamında sayılacaksınız. Artık Türkiye'ye döndüğünüzde yurtdışı borçlanmalarınız Bağkur kapsamında değerlendirilecek olup yaş şartınız değişmeksizin 5825 yerine 9000 prim günü ile emekli olacaksınız.
26.05.1995 Terhis, 18 ay askerlik süresi. Askerlikten sonra SGK girişi 25.10.1995 askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum?
Sigortalılık başlangıcınıza istinaden 55 yaş 5750 prim günü şartıyla tahsis talebinde bulunabilirsiniz. Askerlik borçlanması yapmak isterseniz ve 521 günlük borçlanma ile sigortalılık başlangıcınızı 23.05.1994 tarihine çekerseniz 54 yaş 5675 prim gün şartıyla tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 521 Günlük askerlik borçlanmasının 2020 yılı içerisindeki toplam en düşük maliyeti 16.354,19 TL'dir.
KAYNAK: Gazetevatan