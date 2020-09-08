Emeklilik yaşını düşürmenin 6 yolu ortaya çıktı! İşte formüller

EYT Nedir, EYT Çıkarsa Kaç Kişi Emekli Olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşan kısaltma olan EYT 1999 yılında yapılan yasal düzenleme sonucunda emekli olmak için aranılan prim gün sayısı ve emeklilik yıl süresini doldurmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişileri kapsamaktadır.

8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlar EYT kapsamına girmektedir. EYT son dakika müjdesi gelirse 5 milyon 954 bin 225 kişinin emekli olması bekleniyor.