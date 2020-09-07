Çalışanları sevindirecek flaş karar! 1999 yılından önce...

Kıdem tazminatı konusunda Yargıtay tarafından yeni bir emsal karar açıklandı. 1475 Sayılı Eski İş Kanunu'nun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının 5. Bendine göre yeni bir karar alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yeni bir emsal karar açıkladı. Açıklanan karar kapsamında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü doldurmasına rağmen emeklilikte yaş sınırı engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere başka bir işte çalışmak üzere işi bıraksalar dahi kıdem tazminatı ödemesi yapılacağına hükmedildi.
3600 KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI!
3600 kıdem Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun (Esas No: 2016/1419, Karar No: 2019/1183) karar kapsamında artık tazminat ödemesi konusunda hiçbir engel kalmadı.
Çalışanın sadece işten çıkmadan önce SGK'dan başvuruda bulunarak kıdem tazminatı almaya hak kazandığını gösteren bir belge alması yeterli olacak. 1475 Sayılı Eski İş Kanunu kapsamında bu yazıyı aldıktan sonra iş akdini fesheden 1999 öncesi işe girişi olan, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü dolduran kişilere başka bir işyerinde çalışmak için işten ayrılsalar dahi işverenleri kıdem tazminatı ödemekle yükümlü tutulacak.
İŞE GİRİŞİ 8 EYLÜL 1999 TARİHİNDEN ÖNCE OLAN EYT MAĞDURLARI DİKKAT!
1475 Sayılı Eski İş Kanunu'nun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının 5. Bendine göre yeni bir karar alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yeni bir emsal karar açıkladı. Açıklanan karar kapsamında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü doldurmasına rağmen emeklilikte yaş sınırı engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere başka bir işte çalışmak üzere işi bıraksalar dahi kıdem tazminatı ödemesi yapılacağına hükmedildi.
3600 gününü doldurmasına ve 15 yıllık sigortalılık süresi olmasına rağmen EYT mağduru olan yani yaş engeline takılan kişilerden bazıları işyerinden ayrılmak istiyor. Bu gibi durumlarda işveren işten çıkan işçisine 3600 kıdem tazminatı dilekçesi ile başvuru yapılarak ödemesini gerçekleştiriyor.
Ancak kıdem tazminatı almak isteyen kişinin bir başka işyerinde çalışmak için işi bırakması çoğu zaman anlaşmazlık konusu oluyor ve tartışma yaratıyordu. Yargıtay gündemi meşgul eden bu tartışmalara son noktayı koydu ve yeni bir emsal karar açıkladı.
KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI!
3600 kıdem Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun (Esas No: 2016/1419, Karar No: 2019/1183) karar kapsamında artık tazminat ödemesi konusunda hiçbir engel kalmadı.
Çalışanın sadece işten çıkmadan önce SGK'dan başvuruda bulunarak kıdem tazminatı almaya hak kazandığını gösteren bir belge alması yeterli olacak. 1475 Sayılı Eski İş Kanunu kapsamında bu yazıyı aldıktan sonra iş akdini fesheden 1999 öncesi işe girişi olan, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü dolduran kişilere başka bir işyerinde çalışmak için işten ayrılsalar dahi işverenleri kıdem tazminatı ödemekle yükümlü tutulacak.