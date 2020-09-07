Hükümetten milyonlarca kişiye müjde 914 TL veriliyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlanan desteklerin dışında çok sayıda devlet kurumu ve vakıf devam eden destek ödemelerine devam ediyorlar. Bu kurumlardan bir tanesi de ihtiyaç sahibi ailelere yapılan muhtaç aylığı peki muhtaç aylığı nedir, kimlere ödenir, başvuru şartları nedir, nereye başvuru yapılır? Yıl ve prim şartlarını karşılayamayan kişiler, dolayısıyla emekli olamıyordu.
Sosyal güvencesi olmaması, Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi. Bu başvuru şartlarını sağlayan annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aylık ödeme yapılır.
AYLIK ÖDENEN YARDIM TUTARI 914 TL
VGM tarafından sağlanan bu destek ödemelerinde tutar 914 TL olarak belirlenmiştir. Talep edilen koşulları sağlayan vatandaşların yardım ödemelerinden faydalanabilmeleri için kamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuru yapabilirler. Başvuru işlemleri muhtaç aylığı başvuru formu, engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporunun ilgili vakıf birimlerine şahsen veya posta yoluyla ulaştırılması ile yapılacak.
Kimler Fakirlik Maaşı Alabilir?
En az yüzde 40 engellilik durumu olanlar,18 yaşından küçük anne ile babasını kaybeden ve kendisine bakacak herhangi bir aile üyesi bulunmayanlar,65 yaşını doldurmasına rağmen emeklilik maaşı alamayanlar Aylık toplam geliri muhtaçlık aylığının altında olanlar
Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Fakirlik maaşı başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru esnasında vatandaşların gerekli belgeleri sunması gerekmektedir.