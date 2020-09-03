EMEKLİLER İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli vatandaşların maaşlarına son yıllarda üst üste düzenlemeler yapıldı. Emekli aylığı olan vatandaşların ekonomik durumlarını rahatlatmak adına atılan ilk adım geçtiğimiz yıllarda emekli maaşlarının en az 1000 TL'ye yükseltilmesi oldu. Bu adımın hemen ardından gelen ikinci adım ise emeklilere her dini bayram öncesi 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi oldu.

Koronavirüs salgınının etkilerinin artırdığı dönemlerde emekli vatandaşların maaşlarına yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte emekli maaşları en az 1500 TL seviyesine yükseltildi. Bu düzenlemelerin esas amacı emeklilerin ekonomik gücünün artırılmaya çalışılması.