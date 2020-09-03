Emekliye intibak zammı olacak mı? SSK-SGK-Bağkur emekli intibak son durum? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilere intibak, yasa çıkarılarak hayata geçebilecek. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. Öncelikle ombudsmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay'a taşınmış ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için kararını verdi. Peki intibak zammı gerçekten çıkacak mı?
EMEKLİLER İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Emekli vatandaşların maaşlarına son yıllarda üst üste düzenlemeler yapıldı. Emekli aylığı olan vatandaşların ekonomik durumlarını rahatlatmak adına atılan ilk adım geçtiğimiz yıllarda emekli maaşlarının en az 1000 TL'ye yükseltilmesi oldu. Bu adımın hemen ardından gelen ikinci adım ise emeklilere her dini bayram öncesi 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi oldu.
Koronavirüs salgınının etkilerinin artırdığı dönemlerde emekli vatandaşların maaşlarına yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte emekli maaşları en az 1500 TL seviyesine yükseltildi. Bu düzenlemelerin esas amacı emeklilerin ekonomik gücünün artırılmaya çalışılması.
İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.
2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.
Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyanen zamların emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesaplama yöntemleri nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını, Ekim 2008 itibarıyla çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların arttığını anlattı.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN SESİMİZE KULAK VERECEĞİNE İNANIYORUZ"
Ergün, emeklilerin bayram ikramiyesi, 2000 öncesi SSK emeklilerinin intibakı, konut edindirme yardımı (KEY) ödemeleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz ve indirimli seyahat, evi olmayan emeklilere konut imkanı gibi uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır. Bu şekilde, gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesimize kulak vereceğine canı gönülden inanıyoruz."
5 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR
İlk intibaktan yaklaşık 2 milyon SSK'lı yararlandı. Maaşlarda 50 ile 355 lira arasında artış yaşandı. Yeni intibak hayata geçerse, yaklaşık 5 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Zam oranının da ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan tutarda olması bekleniyor.
2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı.
Maaş hesaplamalarında ve Aylık Bağlanma Oranları'ndaki farklılıkların giderilmesi dışında, emeklilerin beklediği bazı intibak konuları da bulunuyor. SGK çatısı altında birleşmesine rağmen kurumlara göre hala farklı uygulamalar yapılıyor.
Bunlar da şöyle sıralanabilir: Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim farkının giderilmesi. Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim öderken SSK'lılar yıla göre 5 bin ile 5 bin 900 günle hatta 3 bin 600 günle bile emekli olabiliyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle zamlarının belirleneceği bir sistem kurulmalı. Böylece emeklilere eşit zam imkanı gelecek.