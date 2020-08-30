EYT HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR

Merhaba Ben 52 yaşındayım 4/c kapsamında 1990 yılında memuriyete başladım. 25 yıl 10 ay memur olarak hizmet ettim.1991 yılında 8 ay kısa dönem askerlik yaptım ve 1994 yılında maaşımdan kesilerek parasını ödedim borçlanma yaptım. Emeklilik te yaş ve 25 yıl şartını tamamladım. Akabinde emekli dilekçesi vererek emekli olmak istedim. SGK askerlik borçlanması yaptığıma dair ödeme dekontu istedi. Kendi kayıtlarında dekontları bulamamışlar. Çalıştığım kurumda ödeme dekontunu özlük dosyamda bulamadı. Ama hizmet cetvelinde borçlandığım belirtilmiş. Benim maaşımdan 1994 yılında kesilerek SGK'ya borçlanmam yapıldı. Ben bunu biliyorum. SGK ödeme dekontunu bulamadıysa suç kimin? Bu durumda ben ne yapmalıyım. Parasını ödediğim halde askerlik sayılmayabilir mi? Benin yasal hakkım nedir? Saygılarımla C. Çetinkaya

Prim tahsilatı ve işlenmesi SGK'nın yükümlülüğünde olan bir durumdur. Sigorta girişi bulunup da prim ödemesi olmayan insanlar da aynı konudan ötürü mağdur edilmektedir. Ancak Yargıtay'ın 'ödeme ve tahsil işlemleri SGK'nın görevidir, sigortalıyı bağlayıcılığı yoktur' şeklinde kararı mevcuttur. Konuyla ilgili dava yoluna giderek hizmetlerinizi saydırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bir avukatlık bürosuna danışmanız faydanıza olacaktır.

Selam hocam, ben 3 Mart 1992 'de askere gittim. Sigorta girişim 06.06.2000 ve doğum tarihim 17.11.1968 işe çıkış tarih 01.01.2019 ben kaç yaşında emekli olacağım?

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. Ancak askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıcınızı 08/09/1999 tarihine çekebilirseniz 58 yaş 5975 prim günü şartlarına sahip olursunuz. takvim.com.tr Bu süreye inebilmeniz için 9 ay askerlik borçlanması yapmanız gerekmektedir.

EYT EN SON HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ