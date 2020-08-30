Bilindiği gibi EYT 2020 bütçesinde kendisine yer bulamadı. Prim gün süresini doldurmuş olmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce vatandaş, EYT gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Uzunca bire süredir kamuoyunu meşgul eden EYT, prim gün sayısı yeterli olmakla birlikte yaş şartını yerine getiremeyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor.
İŞE GİRİŞİ 8 EYLÜL 1999 TARİHİNDEN ÖNCE OLAN EYT MAĞDURLARI DİKKAT!
1475 Sayılı Eski İş Kanunu'nun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının 5. Bendine göre yeni bir karar alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yeni bir emsal karar açıkladı.
Açıklanan karar kapsamında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü doldurmasına rağmen emeklilikte yaş sınırı engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere başka bir işte çalışmak üzere işi bıraksalar dahi kıdem tazminatı ödemesi yapılacağına hükmedildi.
3600 gününü doldurmasına ve 15 ylılık sigortalılık süresi olmasına rağmen EYT mağduru olan yani yaş engeline takılan kişilerden bazıları işyerinden ayrılmak istiyor. Bu gibi durumlarda işveren işten çıkan işçisine 3600 kıdem tazminatı dilekçesi ile başvuru yapılarak ödemesini gerçekleştiriyor.
EYT'DE SON DURUM NE?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydetti. Emeklilik konusunda reform çalışmasının olduğunu ve bunun uzun soluklu olacağını Bakan Selçuk söyledi.
Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.
Diğerleri İse:
01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 - 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
4447 SAYILI YASA İLE NE DEĞİŞTİ?
1992 yılında Süleyman Demirel hükümeti döneminde emeklilikte yaş şartı kaldırıldı. Kadınlara 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günüyle, erkeklere de 25 yıl sigortalılık 5000 prim günüyle emekli olma hakkı tanındı.
Bu değişiklik dolayısıyla 5000 prim gününü dolduran ve 18 yaşında işe giren kadınlar 38 yaşında, erkekler ise 43 yaşında emekli olmaya başladı.
4447 sayılı kanun ise 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenlerde emeklilik yaşını kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a çıkarttı. Daha önce işe girmiş olanların emeklilik yaşını ve prim gün sayısını ise kademeli olarak artırdı. Kanunun ilk halinde kademeli geçiş süreci kısa tutuldu. Emeklilik yaşının hızla artırılarak, dokuz yıllık sürede kadınlarda 52'ye, erkeklerde 56'ya çıkartılması planlandı.
EYT HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR
Merhaba Ben 52 yaşındayım 4/c kapsamında 1990 yılında memuriyete başladım. 25 yıl 10 ay memur olarak hizmet ettim.1991 yılında 8 ay kısa dönem askerlik yaptım ve 1994 yılında maaşımdan kesilerek parasını ödedim borçlanma yaptım. Emeklilik te yaş ve 25 yıl şartını tamamladım. Akabinde emekli dilekçesi vererek emekli olmak istedim. SGK askerlik borçlanması yaptığıma dair ödeme dekontu istedi. Kendi kayıtlarında dekontları bulamamışlar. Çalıştığım kurumda ödeme dekontunu özlük dosyamda bulamadı. Ama hizmet cetvelinde borçlandığım belirtilmiş. Benim maaşımdan 1994 yılında kesilerek SGK'ya borçlanmam yapıldı. Ben bunu biliyorum. SGK ödeme dekontunu bulamadıysa suç kimin? Bu durumda ben ne yapmalıyım. Parasını ödediğim halde askerlik sayılmayabilir mi? Benin yasal hakkım nedir? Saygılarımla C. Çetinkaya
Prim tahsilatı ve işlenmesi SGK'nın yükümlülüğünde olan bir durumdur. Sigorta girişi bulunup da prim ödemesi olmayan insanlar da aynı konudan ötürü mağdur edilmektedir. Ancak Yargıtay'ın 'ödeme ve tahsil işlemleri SGK'nın görevidir, sigortalıyı bağlayıcılığı yoktur' şeklinde kararı mevcuttur. Konuyla ilgili dava yoluna giderek hizmetlerinizi saydırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bir avukatlık bürosuna danışmanız faydanıza olacaktır.
Selam hocam, ben 3 Mart 1992 'de askere gittim. Sigorta girişim 06.06.2000 ve doğum tarihim 17.11.1968 işe çıkış tarih 01.01.2019 ben kaç yaşında emekli olacağım?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. Ancak askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıcınızı 08/09/1999 tarihine çekebilirseniz 58 yaş 5975 prim günü şartlarına sahip olursunuz. takvim.com.tr Bu süreye inebilmeniz için 9 ay askerlik borçlanması yapmanız gerekmektedir.