ERKEN EMEKLİLİKTE ARANAN DİĞER ÖNEMLİ ŞARTLAR NELER?

Erken emekli olabilmek için 1999 tarihinden önce sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyor fakat bunun yanında başka şartlar da var. 1999 öncesinde sigortası başlayanların erken emekli olma şartları:

3600 günlük prim ödemesi tamamen yapılmış olmalı.

15 yıllık çalışma süresi dolmuş olmalı.

Çalışanlar 4A, 4B, 4C sigorta gruplarından herhangi birinin kapsamında olmalılar.

Herhangi bir prim borcu bulunmamalı.

Erken emekli olmak için bu şartların yanında bir de yaş koşulunu sağlamak gerekiyor. Bu durum erkek ve kadınlar için farklı oluyor. Ayrıca 3600 prim gününün tamamlandığı tarih de emekli olma yaşını etkiliyor. Belirtilen tarihten sonra sigortalı olan kişilerinse başka koşullara uygun olup olmadığına bakılmaksızın başvuruları kabul edilmiyor.