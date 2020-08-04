Normal şartlarda o tarihten önce girişi olanlar 3600 gün ile emekli oluyor mu?

3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

• 3600 günden erken emekli olabilmek için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. (08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olmayanların 3600 günden emekliğe hak kazanmaları mümkün değildir.)

• 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmış olması şarttır. Bu sigorta süresi 9.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.

• 3600 prim günü ödemesi işveren ya da isteğe bağlı olarak SGK'ya ödenmelidir.

• Son olarak yaş şartlarının da yerine getirmesi lazımdır.

• 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olan 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkekler 55 yaşında; kadınlar ise 54 yaşında emekliğe hak kazanırlar.

• 9.09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı (takvim.com.tr) yapılmasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında 3600 günden emekli olabilirler.