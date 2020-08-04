Normal şartlarda o tarihten önce girişi olanlar 3600 gün ile emekli oluyor mu?

3600 günden emekli olma şartları olan bir prosedürdür. Son yıllardaki düzenlemelerle emeklilik yaşı ve prim şartı yükseldi. Ancak bazı istisnalar var. Özellikle 1999'dan önce işe başlayan SSK'lılar 15 yıl sigortalı olup 3600 gün prim ödemişse emeklilik hakkı kazanabiliyor. Emekli olabilmek her çalışan açısından oldukça önemlidir.
3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
• 3600 günden erken emekli olabilmek için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. (08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olmayanların 3600 günden emekliğe hak kazanmaları mümkün değildir.)
• 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmış olması şarttır. Bu sigorta süresi 9.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
• 3600 prim günü ödemesi işveren ya da isteğe bağlı olarak SGK'ya ödenmelidir.
• Son olarak yaş şartlarının da yerine getirmesi lazımdır.
• 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olan 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkekler 55 yaşında; kadınlar ise 54 yaşında emekliğe hak kazanırlar.
• 9.09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı (takvim.com.tr) yapılmasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında 3600 günden emekli olabilirler.