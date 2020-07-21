Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek de mümkün. Bunun için 5 önemli fırsat var. Ayrıca emeklilik maaşının miktarı prim ödemelerine, sigorta başlangıç tarihi ve emeklilik şartlarının tamamlandığı zaman dilimine bağlı olarak değişiklik gösterir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
1999 TARİHİ ÖNCESİ SGK GİRİŞİ OLANLAR...
1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanların erken emekli olabilmesi için 3600 prim günü şartı etkili olur. Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1978 ve öncesinde olan erkek çalışanlar ile sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1981 ve öncesinde olan kadın çalışanlar 3600 günden emekli olabilirler. Kişilerin emekliliği hak edebilmesi için 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulları yerine getirilmelidir. Hizmet süresi ve prim ödemesini tamamlayan vatandaşların yaş şartı dikkate alınır.
3600 günden erken emekli olabilmek için kişilerin sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesindeki döneme ait olmalıdır. Staj başlangıcı ise sigorta başlangıç tarihi olarak değerlendirilmez.
Sigortalı vatandaşların uzun ya da kısa vadeli prim ödemeleri sigortalılık statüsüne göre kişinin adına yatırılmalıdır. 4B sigortalılık statüsünde olanların ise SGK'ya prim borcu bulunmamalıdır.
23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim şartını tamamlayan kadınlar 50; erkekler 55 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2002 tarihinden sonrasında ise 3600 günden emekli olabilmek için kademeli yaş sistemi devreye sokulur.
ÇOCUKLAR KAZANDIRIR
1) Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.