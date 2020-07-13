Toplu para ödemesiyle erken emekli olunuyor! Hangi meslekler borçlanma yaparak prim kazanır?

Çalışan SSK- SGK'lı Bağkur'lu için erken emekilik oldukça önemlidir. Bu anlamda erken emeklilik formülleri yakından araştırılmaktadır. Her çalışan haklı olarak bir gün emekli olmayı hayal ediyor. Bunun yolu da prim, yıl ve yaş şartını doldurmak. Yasalarımız çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. Detaylar takvim.com.tr'de
TOPLU PARA ÖDE ERKEN EMEKLİ OL!
Kadınlar sigortadan sonra 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2.160 günü toplu ödeme ile alabiliyor.
Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.
Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurların, ücretsiz izin süreleri borçlanılabiliyor.
Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.
Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor.
Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılabiliyor.
Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.
Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.
Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkanları bulunuyor.
Part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabiliyor. Kadınlar sigortadan sonraki doğumlar ile toplam 6 yıl kazanabiliyor. Erkekler ise sigortadan önceki askerliklerini borçlanarak işe giriş tarihini geri çekebiliyor. Askerlik sigortadan sonraysa borçlanma prim kazandırıyor.
EN AZ 1800 GÜN PRİM İSTENECEK
Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor. Çalışmayla öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. Borçlanma yoluyla emeklilik için yasa çıkması şart.
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1999 ÖNCESİ VE SONRASI FARKLI
9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar 10 yıllık primle emekli olabiliyor. Bunun için 10 yıllık primle (3600 gün) birlikte sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor. Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma imkanı bulamayan sigortalılar için sistem emeklilik imkanı sunuyor. Daha önce 3600 gün olan prim sayısı şartı 9 Eylül 1999 sonrası için 4500 güne çıkıyor.
Ayrıca 25 yıllık sigortalılık şartı da bulunuyor. Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 oluyor. Yani 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan birisi kısmi emeklilik isterse öncelikle 4500 günü doldurmak zorunda. Sonra işe girdiği tarihten itibaren 25 yıl geçmesi lazım ve kadınların 58, erkeklerin 60 yaşına ulaşması gerekiyor
"ESNAF EMEKLİ OLMAYI BEKLİYOR"
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2000 öncesi esnaf ve sanatkârın emekli olmayı beklediğini açıkladı. Binlerce esnaf ve sanatkârın beklenti içinde olduğunu dile getiren Palandöken, "Çok sayıda esnafımız vergi ve oda kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi bekliyor. Emeklilik şartlarını sağlayan ancak 2000'den önce Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa vergi ve oda kaydı dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma imkanı verilmeli" ifadelerini kullandı.
3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
3600 günden erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait bir giriş içermesi gerekir. Belirlenen tarih ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşların diğer şartları da yerine getirmesi halinde erken emekli olmasına imkan tanılıyor. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emekli olması için 4500 prim gününe sahip olması şartı aranılır. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olan kişilerin 5400 prim günün doldurulması gerekir. 3600 günden erken emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 1999 yılı öncesi olmasının yanında vatandaşların 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekir. Belirlenen prim günü ve sigorta süresinin ardından kişinin emeklilik yaşı tespit edilebilir.
Kadınlar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilir?
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını belirlenen tarihlerde tamamlayan kadın işçilerin emeklilik yaşları düzenlenmiştir:
• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 52 yaşında
• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 54 yaşında
• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 56 yaşında
• 24 Nisan 2011 tarihinden sonra: 58 yaşında
Erkekler 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilir?
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını belirlenen tarihlerde tamamlayan kadın işçilerin emeklilik yaşları düzenlenmiştir:
• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 56 yaşında
• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 57 yaşında
• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 58 yaşında
• 24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014: 59 yaşında
• 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra: 60 yaşında
Askerlik Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru İçin Hangi Kurumlar Tercih Edilir?
Askerlik borçlanması başvurusu, kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkezi'ne doğrudan iletilebilir. Kamu görevlileri ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na başvuru dilekçesiyle bizzat ya da e-Devlet kapısı üzerinden online olarak taleplerini iletebilirler. Başvuru sırasında kişilerin yanında; askerlik borçlanma belgesi, askerlik terhis belgesi, başvuru dilekçesi ve üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisinin olması yeterlidir.