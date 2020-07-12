12 Temmuz EYT yasası için soru önergesi! Flaş EYT açıklaması

Milyonlar EYT son dakika haberlerini oldukça yakından takip ediyor. Emeklilik için kişilerin prim günü miktarı, sigortalılık süresi, yaş, cinsiyet ve sigorta başlangıç tarihi gibi değişkenler belirleyici olur. Bu parametrelerden bir tanesi dahi yerine getirilmediğinde kişilerin emekli olması mümkün olmuyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI
Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
SORU ÖNERGESİNE CEVAP GELDİ
Daha önce EYT soru önergelerine cevap gelmemişti. Bakan Selçuk, Gürer 'in bu sorusuna şu şekilde cevap verdi:
5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun yürürlük tarihinden öcne sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları mülga 506 sayılı sosyal sigortalar kanuınu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti emekli sandığı kanunundaki hükümlere göre belirlenmekte, sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve sosyal güvenlik kurumundna yazılı istekte bulunma koşullarının birlikt eyerine getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu koşulların herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalıya aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, emeklilik sistemlerinde yaş şartı, 8.9.1999 tarihinde 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunda yapılan düzenlemeyle 58 ve 60 olarak belirlenmiş ancak sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemeleri için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 5510 sayılı kanunda yaş şartı 58 ve 60 olarak belirlenmekle birlikte, yine kademeli geçiş süreci ön görüleerek yaş şartı kademeli olarak 65'e yükseltilmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT hakkında yaptığı son açıklama: "Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan eleştirilerin çoğu, geldiğimiz seviyeyi anlamak da zorluk çekiyor. Geçmişte SSK'yı çökertenler bugün de batırmaya çalışıyorlar. Tutturmuş erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi battı bu yüzden. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik sebeplerle yapmayacağız. Milletimin menfaatine olmayan hiçbir meselede yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler"
EYT KİMLERİ ETKİLEDİ, KİME VURUYOR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde işe giren kişileri kapsayacak.
Bu tarihten önce işe giren, emeklilik prim gün sayısı ve çalışma süresini doldurmasına rağmen yaş engeline takılan kişiler EYT Yasası çıkması durumunda emekli olmaya hak kazanacak.
EYT 2020 BÜTÇESİ İÇERİSİNDE YOK! EYT'DE SON DURUM NE?
Ne yazık ki EYT 2020 bütçesinde kendisine yer bulamadı. Konu hakkında 2020 yılının ilk açıklamasını yapan Çalışma Bakanı Selçuk ise "Biliyorsunuz, emekliliği hak etmenin üç şartı var: yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi.
EYT SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ