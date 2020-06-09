Emekli, çalışan, memur, SGK, SSK, Bağkur'lu, dul ve yetim milyonlarca kişi bekliyordu. Tek tek açıklandı. Emeklilik için o tarih çok önemli. Babam Bağkur'luydu ve maaş bağlandı ama yüzde 25 alıyorum. Defalarca SGK'ya müracaat ettim itiraz ettim. Annemle ölmeden önce boşanmıştı tek hak sahibiyim, tek kız çocuğuyum ne kadar ödeme yapılması lazım? 3600 günden emekli olmak için ne yapmalıyım? Emeklilik hesaplaması, SGK tarafından belirlenen emeklilik koşulları üzerinden gerçekleştirilir. Dolayısıyla çalışanlar, güncel sigortalılık durumu üzerinden bu şartların sağlanma durumuna ilişkin hesaplamalar yapar. Özellikle emeklilik döneminde daha iyi koşullara sahip olabilmek adına çalışma hayatına ilişkin planlamalarını da düzenler. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Babam 1997 yılında vefat etti, annemle boşanmışlardı. 2007 Yılında babamın borcunu ödeyerek tek hak sahibi kız çocuk olarak maaş talebinde bulundum. Babam Bağkur'luydu ve maaş bağlandı ama yüzde 25 alıyorum. Defalarca SGK'ya müracaat ettim itiraz ettim. Annemle ölmeden önce boşanmıştı tek hak sahibiyim, tek kız çocuğuyum %75 SGK'ya kalamaz, etik değil diye kabul edilmedi. Sonunda dava açtım sizce durum ne olur?
Merhaba, dul ve yetim aylıklarının hak sahiplerine ödenmesine ilişkin 5510 sayılı kanunda açıkça düzenlemeler yapılmıştır. Sizin durumunuz için ilgili kanunun Değişik: 17/4/2008-5754/21 maddesine göre aşağıdaki hükümler uygulanır.
'c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50'si, oranında aylık bağlanır.' SGK'nin aylık oranı yüzde 50'ye yükselmesi gerekmektedir. Eğer SGK düzeltme yapmaz ve geçmişe dönük ödeme yapmaz ise dava sonucunda oran düzeltilecek ve ödemeler yapılacaktır.
1983 Yılında eşime kuaför dükkânı açmıştık, bu süre içerisinde vergilerini ödedik ancak açtığımız yılda eşimi Bagkur'lu yapmamışlardı. 1989 ya da 1990 yılında işyerini kapattık, emeklilik konusunda herhangi bir işlem yapabilir miyiz? Hiç Bağkur ödemesi bulamadık, kolay gelsin.
Merhaba, vergi kaydı veya esnaf ve sanatkârlar odasına kaydı olan kişilerin 04.10.2000 öncesi Bağkur tescili yapılmışsa bu kayıtlara istinaden Bağkur süreleri sayılıyor. 04.10.2000 Tarihinden 01.10.2008 Tarihine kadar tecili yapılanların eski Bağkur süreleri de en fazla 04.10.2000 tarihine kadar götürülüyor. 2008 Yılından sonraki tescillerde de eski kayıtlar en fazla 01.10.2008 yılına kadar götürülüyor. Eşinizin hiç Bağkur tescili olmadığından ne yazık ki hiçbirinden faydalanamazsınız. Örnek vermek gerekirse 1983 yılında dükkân açtınız, vergi ödediniz ama 1995'te Bağkur'lu oldunuz. Kuruma bu dönemlere ilişkin vergi kayıtlarını ibraz ettiğinizde Bağkur sürenizi 1983'e kadar çekebilirsiniz. Bu zamana kadar hiç Bağkur tescili olmayan kişilerde ise bu imkân bulunmamaktadır.
02.04.1970 doğumluyum. 15.07.1985 SGK girişliyim 2743 gün prim ödemişliğim var. 859 gün de 4b var. Toplam 3602 gün. Emekli olmam için geri kalan 1608 gün 1. 1608 günün tamamını yurt dışı borçlanma yaparak emekli olabilir miyim 2. Olamazsam ne yapmalıyım? 3. 3600 günden emekli olmak için ne yapmalıyım? Saygılarımla, Kemal Diler
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 49 yaş 5300 prim günü şartlarına tabisiniz. 1698 Prim günü eksiğiniz mevcut. Yurtdışı borçlanması yapmadan önce Bağkur sürenizin son 7 yıllık hizmet sürenizin içerisinde olup olmadığını kontrol etmeniz gerekecektir. Çünkü son 859 günününüz Bağkur kapsamında ödenmişse sadece 401 gün yurtdışı borçlanması yapabilirsiniz. Daha fazla yaparsanız Bağkur statüsüne geçirilirsiniz. 859 Günlük Bağkur süreleriniz son 7 yıllık hizmetinizin içerisinde değilse 1260 gün yurtdışı borçlanması yapabilirsiniz. 1261 Gün borçlanırsanız yine Bağkur kapsamına alınırsınız.
3600 Prim günüyle yaşlılık aylığı şartlarına gelecek olursak burada da 3600 prim gününü tamamladığınız tarih önem kazanıyor. Eğer 3600 prim gününüzü 23.05.2011'den önce tamamladıysanız 58, bu tarihten 23.05.2014'e kadar tamamladıysanız 59, 24.05.2014 tarihinden sonra tamamladıysanız 60 yaşında yaşlılık aylığına müracaat edebilirsiniz.
İyi günler dilerim. 26.07.1976 doğumluyum. 01.08.1994 tarihinde SSK girişim oldu. 21.03.2002 tarihinde bankanın sigorta sandığına tabi olarak 1781 gün çalıştım. Tekrardan SSK'ya tabi olarak 4826 gün çalışma sürem bulunmaktadır. Ayrıca 2001 yılında askerliğimi 12 ay olarak ( 4 ayı yedek subay okulu) asteğmen olarak yaptım. Emeklilik için ne zaman başvuru yapmam gerekmektedir.
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 55 yaş 5750 prim gününe tabisiniz. Özel Banka sandıklarını da 4/a (SSK) kapsamında değerlendirebilirsiniz. Subay olarak görev yaptığınız dönemler hizmetinize eklenecektir ancak okulda geçen süreleri borçlanmanız lazım. Ayrıca askerlik süresinden dolayı fiili hizmet süresi de hizmetlerinize eklenecek. Önünüzde emeklilik planı için 10 yıllık süreniz mevcut, 4/a kapsamında emeklilik planı yapıyorsanız son 7 yıllık hizmetinizin 1261 gününün 4/a olmasına dikkat edin. 55 Yaşınıza 90 gün kala tahsis talep formunuzu kuruma iletebilirsiniz.
Selamlar efendim, benim sorum annem dedemden Bağkur maaşını alıyor yalnız annemin hiç kaydı yoktu babamla annem şuan 820 TL maaş alıyor en düşük maaş 1500'TL olacak diyorlar annemde yararlanabilir mi yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar dilerim.
Merhaba, aylıkların 1500 TL'ye çıkarılması tam tutarları kapsamaktadır. Yani anneniz babasından dolayı yetim aylığı alıyorsa bunda bir artış olacaktır elbette ancak anneniz yine tam 1500 TL alamayacaktır. Tarafına bağlanan oran doğrultusunda bu rakam düşecektir.
Örnek: Erkek sigortalı vefat ettiğinde eşine %50, yetim kız çocuğuna aylığın %25'i bağlanır. Burada erkek sigortalının aylığı 1500 TL ise eşe 750 TL, yetim kız çocuğuna 375 TL bağlanır. Bahsedilen artış miktarı erkek sigortalının aylığına yapılacaktır, kalan dul ve yetimlerine ise yine oranları doğrultusunda aylık ödenecektir.
Merhaba, 13.03.1972 doğumlu bir kadınım. İşe giriş tarihim 03.04.1989, 3284 prim günüm var SSK'lıyım. 1 çocuğum var. 1994 doğumlu. Çocuk borçlanmamı yapmadım. Korona virüsü yüzünden yoğun bakımda yattım ve artık çalışmak istemiyorum. En yakın ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? Yayınlamayıp mail olarak cevaplandırırsanız beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim.
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 45 yaş 5300 güne tabisiniz. 2016 Prim günü eksiğiniz bulunmaktadır. Ne yazık ki bir çocuk için 720 gün borçlanılmaktadır. Doğum borçlanması sonrasında bile 1296 gün eksiğiniz kalacaktır. Ancak 3600 gün ile yaşlılık aylığı düşünebilirsiniz. Yaşlılık aylığı müracaatında bulunmanız için 316 gün doğum borçlanması yaparak 58 yaş şartını beklemeniz gerekmektedir.
Merhabalar, ben Ayla Coşkun 15.6.1962 doğumluyum 1.1.2004 SGK girişim var. Bir yazınızdan 2028'den önce emekli olamayacağımı öğrendim. Benim size sormak istediğim şu an çalıştığım yerden kendi rızamla çıkarsam tazminatımı alabilir miyim? Çalıştığım kurumda 17 yıldır çalışıyorum. Bilgi vermenizi rica ederim. Şimdiden teşekkürler.
Merhaba, 08.09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişiler kıdeme esas yazı alarak kıdem tazminatını talep edebilmektedir. Ancak bu şartlar 08.09.1999 sonrasında işe girenler için geçerli değildir. Sizin kıdeme esas yazı alabilmeniz için ya 4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık sürenizi tamamlamanız ya da 7000 prim gününü tamamlamanız gerekecektir. Bu şartları sağladıktan sonra kurumdan kıdeme esas yazı talep edebilir, kıdem tazminatınızı alarak iş akdinizi sonlandırabilirsiniz.
İyi günler benim maaş aldığım bankada kredim var sadece kart ödemelerinde gecikmeler olduğu için kredi puanım düşük bankamı değiştirmek istiyorum olumsuz cevap alıyorum bunun başka alternatif yolu var mı lütfen ilgilenir misiniz çok zor durumdayım.
Merhaba, banka değişiklikleri e-devlet üzerinden kolayca yapılmaktadır. Ancak kredi ve kart için belirli bir süre taahhütte bulunmuş kişilerin aylıkları taşınmamaktadır. Konuya ilgili aylığınızı bağlayan kurum ile görüşebilirsiniz. Banka değişikliği için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/4a-banka-degisikligi
2003 Mayıs sigorta girişim yüzde 46 engelliyim prim gün sayım kaç ne zaman emekli olurum?
Merhaba, belirtmiş olduğunuz sigortalılık başlangıcınız ve rapor oranınıza göre 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü şartlarına tabi engelli emekliliğine müracaat edebilirsiniz. 20 Yıllık hizmet süreniz 2023 mayıs ayında tamamlanacaktır.
Ben eşinden şiddet görmüş biri olarak ayrılmak zorunda kaldım. Emekli sandığına bağlı yardımcı hizmetler sınıfından emekli oldum. Kirada oturmaktayım SSK emeklisi vefat etmiş babamın maaşından faydalanmak istiyorum. Defalarca SGK'ya yazmama rağmen ret cevabi geldi. Kendisi SSK emeklisi olan babası emekli sandığından emekli olan yakınım babasının maaşından faydalanabiliyor bu haksızlığı anlayamıyorum ilgilerinize arz ederim.
Merhaba, emekli sandığından emekli olarak aylık alan kız çocuğu SSK ya da Bağkur emeklisi anne ya da babasından dolayı aylık alamamaktadır. Aylık alabilmeniz için durumun tam tersi olması gerekmektedir. Yani siz SSK ya da Bağkur'lu olsaydınız anne ya da babanızın vefat tarihlerine de bakılarak aylık bağlanabilirdi. Vermiş olduğunuz örnekteki kişinin durumu sizinle birebir aynı benzerlikte ise yakında o kişinin de aylığı kesilir, varsa ödenen ücretler geri iade alınır.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nereden Yapılır?
Emeklilik hayatını konforlu ve yaşam standardı yüksek bir şekilde geçirmek, her sigortalının en büyük arzularından birisidir. Yaşamının önemli bir zaman dilimini sigortalı çalışarak geçiren her çalışan, emeklilik şartlarını oluşturarak, emekliliğe hak kazanmak için çabalıyor. Dolayısı ile ne zaman emekli olabilirim sorgulaması ile yapılan emeklilik hesaplamaları, her sigortalı çalışanın en temel hesaplamalarından birisidir. Emeklilik hesaplaması, SGK tarafından belirlenen emeklilik koşulları üzerinden gerçekleştirilir. Dolayısıyla çalışanlar, güncel sigortalılık durumu üzerinden bu şartların sağlanma durumuna ilişkin hesaplamalar yapar. Özellikle emeklilik döneminde daha iyi koşullara sahip olabilmek adına çalışma hayatına ilişkin planlamalarını da düzenler.
E-Devlet Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama
SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını e-Devlet Kapısı üzerinden yapmak için birkaç adımı tamamlamak gerekiyor. E-Devlet Kapısı portalında ne zaman emekli olabilirim sorgulaması için;
• E-Devlet sistemi resmi adresi "turkiye.gov.tr" adresine giriş yapın.
• E-Devlet Kapısı portalının sağ üst köşesinde yer alan "Giriş Yap" butonuna tıklayarak, e-Devlet giriş ekranına ulaşın.
• E-Devlet giriş ekranında sunulan "e-Devlet şifresi", "mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı" ve "internet bankacılığı" şeklindeki giriş seçeneklerinden birisini kullanarak sisteme giriş yapın.
Portala giriş yaptıktan sonra SGK' nın sistemde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulamasına ulaşmak için;
E-Devlet portalı ana sayfasının orta kısmında bulunan "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim" yazan beyaz kutucuğa "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" yazarak, çıkan seçeneklerden doğru olana tıklayın.
İkinci bir alternatif olarak ana sayfada bulunan "e-hizmetler" seçeneğine tıklayarak, kurum listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan uygulama listesini bularak, "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklayın. Seçeneklerinden birisini kullanarak, uygulama ekranına ulaşabilirsiniz. Daha sonra hangi sigorta koluna göre emeklilik hesaplaması yapmak istiyorsanız;
• Sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihini girin.
• En altta bulunan "Sorgula" seçeneğine tıklayın.
Bu işlemlerle normal şartlardaki emeklilik durumu öğrenilebilir.
KAYNAK: Gazetevatan