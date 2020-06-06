Yıllarca çalışmadan toplu ödeme ile erken emeklilik de sağlanıyor

Her çalışanın hayali emeklilik. Bunun için belli sayıda gün prim ödenmesi, belli yaşa gelmek ve belli bir sigorta yılının doldurulması isteniyor. Ancak birçok insan belli dönemlerde çalışamıyor ya da çalışsa bile sigortası yapılmamış oluyor ve primlerini tamamlayamıyor.

Yasalarımız geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. Yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden emekli olabiliyorlar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

12 YOLU VAR

Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiş durumda.

1 Kadınlar sigortadan sonra 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2160 günü toplu ödeme ile satın alabiliyor.

2 Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.

3 Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurların, personel mevzuatına göre ücretsiz izin süreleri borçlanılabiliyor.

4 Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.

5 Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor. Normal staj ve çıraklık süreleri ise borçlanılamıyor.

6 Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.

7 Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.

8 Hekimlerıi fahri asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.

9 Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkanları bulunuyor.

10 Part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabiliyor.

11 Yurt dışına gönderilen ve öğrenimini tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı borçlanma hakları bulunuyor.

12 Yurt dışında çalışanlar bu süreleri, yurt dışında bulunan kadınlar ise 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor.



ANNEYE 6 YIL ASKERE 1 YIL

Kadınlar sigortadan sonra doğumları 3 çocuk için borçlanarak yaparak 6 yıl yani 2760 gün prim kazanabiliyor. Yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden emekli olabiliyorlar. Erkekler ise sigortadan önceki askerliklerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebiliyor ve 1 yıl erken emekli olabiliyor. Ayrıca sigortadan sonraki askerlikler de borçlanılarak prim kazanılıyor. Yedek subaylar ise 12 aylık dönemin primini kullanabiliyor, yıpranma ile 3 ay daha kazanıyor.

HAKLI FESİH YAPABİLİRSİNİZ

Son 3 aydır maaş alamıyorum. Bununla ilgili işyerinden ne yazılı ne de sözlü bir açıklama yapıldı. İşyerinden tazminatı alıp ayrılmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Kaç ay üst üste maaşını alamayanlar iş akdini feshedebilir? (İsmi saklı)

İş Kanunu'na göre, işçinin ücretinin zamanında ödenmemesi, işçinin iş sözleşmesini haklı fesih sebebidir. Ücretleriniz 20 günden fazla süredir ödenmiyorsa iş sözleşmenizi feshederek, işverenlikten tazminatınızı ve ödenmeyen ücretinizi talep edebilirsiniz. Madde 34'e göre; ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz

1800 GÜN PRİM ARANIYOR

Eşim 09.10.2003 tarihinde işe girdi. 990 gün ödenmiş sigortası bulunuyor. 01.03.1980 doğumlu. Kronik depresyon (bipolar) hastası. Malulen emekli olabilir mi? Şartlar nedir? Erdal TEMİRHAN

Çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler malul sayılırlar. Bunun da raporla belirlenmesi ve bu raporun da SGK tarafından onaylanması gerekiyor. Burada en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün prim aranıyor. Başkasının bakımına muhtaç derecedeki maluller için ise sadece 1800 gün prim aranıyor.

FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR - TAKVİM'E SORUN

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