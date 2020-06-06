SGK tarafından erken emekli olma fırsatı için belirlenen prim günü 1800'dür. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 1800 gün prim ile emekli olmak için çalışan kişilerin yaşamsal ve bedensel fonksiyonlarını etkileyecek düzeyde rahatsızlıklar geçirmesi gerekmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

SGK Tarafından Belirlenen Malulen Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen emeklilik şartları; " 4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl çalışmış olması, yapılan bu 10 yıllık çalışma süresinde kişinin en az 1800 günlük prim ödemesine sahip olması, sağlık kurulu tarafından hazırlanan raporda iş gücü kaybının en az %60 olması zorunlu tutulmaktadır. Malulen emekli olmasına sebep olan durumun başlangıcıyla birlikte işten ayrılması gerekmektedir. 4B sigortasına sahip olan kişilerin, ticaret faaliyetlerine devam etmemesi gerekmektedir. SGK prim borcu bulunmaması gerekir.

SGK Tarafından İstenilen Belgeler

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenilen malulen emeklilik başvuru belgeleri ise şunlardır; " bedensel kayıp yaşamaya başladıkları andan itibaren 10 gün içinde işten ayrılış belgelerini hazırlamaları gerekmektedir. Tahsis talep ya da beyan taahhütnamesi hazırlanmalıdır. Kamu görevlisi olan kişilerin, maluen emekliye sevk edildiğini gösteren belge hazırlanmalıdır. Sağlık kuru tarafından onaylı malulük belgesi hazırlanmalıdır.

Emeklilik Başvurusunu Yapma ve Dikkat Edilmesi Gereken İşlemler

Malulen emekli olacak olan kişinin sağlık kurulu tarafından onaylanmış olan raporunu aldıktan sonra SGK'na götürmesi gerekir. Sağlık raporundaki malullük oranı %60 ve üzerindeyse, malulen emeklilik başvurusu kabul edilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesinde bulunan evrak arama bağlantısından da evraklara erişebilmektedir.

Hayatını Kaybeden Sigortalının Eşine Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

Hayatını Kaybeden Sigortalının Çocuklarına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şarttır.

Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,

evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

Malul çocuklara bağlanan aylıklar;

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları,

Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı,

Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini,

izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.