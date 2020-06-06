Milyonlarca memur ve emekli zam bekliyor. Bu anlamda zam oranları oldukça merak ediliyor. Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 12.8 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

5 AYDA FARK ÇIKTI

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu.

Buna Haziran ayı enflasyon verisi eklenecek, zam oranları belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar oluşan yüzde 4.57'lik artışa göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.

GİYİM ARTIŞTA BİRİNCİ

Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1.54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5.53 oldu.

Ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.85 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Mayıs'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 40.87 ile çilekte görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 51.37 ile sivri biber oldu. Analistler, enflasyonda yılın ikinci yarısında tek hane bekliyor.

İKRAMİYE TARİHİ BELLİ

Emekliler 2018'de hayata geçen bayram ikramiyesi ile yılda 2 kez biner lira ek kazanca kavuştu. Bu yılın ilk ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilirken; gözler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ödemeye çevrildi. Kurban Bayramı 31 Temmuz- 3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.