Hem erken emekli olun hem yüksek emekli maaşı alın! İşte izlenecek yol

Milyonlarca çalışan emeklilik tarihi için gün sayıyor... Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli olursunuz. Emekli olmak için uzun yıllar çalışmaya gerek yok. Kısmi emeklilik seçerseniz 1999 öncesi, 10 yıl sonrası için 12.5 yıl yeterli oluyor. Peki erken emekli olup, yüksek maaş nasıl alınır? Detaylar takvim.com.tr'de.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı yapılanların emekli olabilmesi için gerekli olan koşullar belirlenmiştir. İlk adımda sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesine ait olması gerekir. Staj başlangıcı, sigorta başlangıç tarihi kapsamında değerlendirilmez.
1999 tarihi ve öncesinde sigortalandırılanlar 3600 günlük prim ödemesi ve 15 yıllık hizmet süresi şartlarını tamamlamalıdır.
Sigortalı vatandaşların uzun ya da kısa vadeli prim ödemeleri 4A, 4B ve 4C sigortalılık statüsünde değerlendirilerek yatırılmalıdır. Kişilerin SGK'ya borcunun olmaması gerekir.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde 2000 yılında getirilen güncellemeler ışığında; sigorta başlangıcı 1999 öncesinde ve sonrasında olanlar şeklinde farklı katmanlara ayrılmıştır. Bu ayrılmanın temel nedeni ise; 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik konusunda diğer yıllarda sigortalandırılanlara göre daha avantajlı olmasıdır. Buna göre; 1999 tarihi ve öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil edilenler, erken emeklilik ve maaş miktarı konusunda avantajlıdır.
8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışma hayatına başlayanlar yaş engeline takılmadan erken emekli olabilirler. Erken emeklilik konusunda kişilere 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresi şartlarını tamamlamaları halinde de hak verilmiştir.
1999 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalandırılanların emekli maaşlarının oranları 2000 yılında sigortaları başlayanlarla kıyaslandığında daha yüksektir.
KADIN SİGORTALILAR NE ZAMAN EMEKLİLİĞİ HAK EDER?
Sigortalılık statüsüne bakılmaksızın kadın işçilerin 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 günlük prim ödemesi şartlarının tamamlanmasının sonrasında yaş kriterlerine bakılır. Belirlenen iki şartı yerine getirmesinin ardından kadın sigortalıların emeklilik yaşları da şu şekildedir:
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
24.04.2011 tarihinden sonra 58 yaşında
ERKEK SİGORTALILAR NE ZAMAN EMEKLİLİĞİ HAK EDER?
Sigortalılık statüsüne bakılmaksızın erkek işçilerin 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 günlük prim ödemesi şartlarının tamamlamasının sonrasında yaş kriterlerine bakılır. Belirlenen iki şartı yerine getirmesinin ardından erkek sigortalıların emeklilik yaşları da belirlenmiştir:
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
24.04.2011-23.05.2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
24.05.2014 tarihinden sonra 60 yaşında