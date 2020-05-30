Cenazeyi kaldıran hak sahiplerine maddi yardım yapılıyor! Kimsenin haberi yok alabilmek için...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ölüm tarihinin belirtildiği bir dilekçe ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne/ Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurmak gerekir.

Eğer sigortalı/emekli kişinin ölüm tarihi nüfus kütüğüne henüz işlenmemiş ise dilekçeyle birlikte ilgili makamların düzenlemiş olduğu ölüm belgesi de kuruma verilir.

Vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvuru yapmak mümkün. 5 yıl geçtiğinde ise kişilerin bu haktan vazgeçmiş oldukları kabul edilir ve başvuruya izin verilmez.

Cenaze yardımı sadece ölen kişinin ailesine bir kez ödenir. Ölüm aylığı ile karıştırmamak gerekir.