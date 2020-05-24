Büyük müjde! 1999'dan önce SGK SSK girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor

SGK bünyesinde işvereni ya da bağımsız olarak 4A, 4B ve 4C sigorta türlerinden çalışma hayatını yürüten vatandaşların sigortalılık tarihinin 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Sigorta başlangıç tarihinin yanında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günün tamamlanması da istenilen şartlar arasında yer alıyor.
Kadın çalışanlarda:
24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 52 yaşında,
24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 54 yaşında,
24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 56 yaşında,
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra gerekli şartları tamamlayanlar 58 yaşında emekli olabilirler.
Erkek çalışanlarda:
24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 56 yaşında,
24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 57 yaşında,
24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 58 yaşında,
24 Mayıs 2011 ve 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 59 yaşında,
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra gerekli şartları tamamlayanlar 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTASI BAŞLAYANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI
9 Eylül 1999 ve öncesinde sigortası başlamış olan kişilerin emekli olabilmesi için;
15 yıllık çalışma süresinin ve 3600 prim günü ödemesinin eksiksiz olarak tamamlamış olması gerekir.
1999 tarihinden önce yapılan stajlar sayılmaz.
Sigorta türü fark etmeksizin kişinin herhangi bir prim borcu olmamalı.
Askerliğini 1999 öncesinde yapmış olan erkekler askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine aldırabilirler.
15 yıllık sigortalı olma süresi ve prim günü ödemelerinin tamamlandığı tarih de emekli olunacak yaş konusunda önem teşkil eder. Kadın ve erkeklerin emekli olacakları yaşlar farklılık gösterir.
EMEKLİ OLURKEN 1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARIN AVANTAJLARI
1999 yılından önce sigortası başlayan kişiler diğer sigortalılara göre büyük fırsatlara sahip oluyor.
Sigortalılık süresini ve prim günü şartlarını tamamladıklarında vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunulur.
Aralıksız çalışan sigortalılar 3600 prim günü esasını tamamlamış sayılırlar.
1999 yılı ve öncesinde sigortaya giriş yapmış olanlar sonraki dönemde giriş yapanlara göre daha yüksek maaş alırlar.