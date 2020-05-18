Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A, 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerin belirlenen şartlara uyması halinde erken emekli olması söz konusu oluyor. Sigorta başlangıç tarihi, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim günün doldurulma zamanın hesaplanmasında dikkate alınan bir faktördür.

ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Bilindiği üzere 01/08/2019 tarihi itibariyle tüm yurt dışı borçlanmalarının prim oranları yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltilmiş ve bu tarih itibariyle yurt dışı borçlanması yapanların sigortalılık statüleri de Bağ-Kur kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştı.

1 Ağustos 2019 Tarihinden birkaç hafta kadar önce bu yönde bir kanun çıkarılacağı bilgisi yayılmış ve tüm borçlanmak isteyen kişiler borçlanma taleplerini kuruma iletmişlerdi.

Eksik belgelerle müracaat edenlere ek süre Eski kanundan faydalanarak 4/a statüsünde ve ucuz borçlanma yapmak erken emekli olmak isteyenler sadece dilekçe ile müracaatlarını yaptılar. Sadece dilekçe ile müracaat edenlere kurum 'eksik belgeleriniz var, bu belgeleri 3 ay içerisinde tamamlayın' tebligatı gönderdi.

Bu tebligatı eline alan gurbetçilerimizin 3 aylık süreyi dolduranlar için yeni bir fırsat doğdu. SGK 1 Nisan'da yayımlamış olduğu duyuru ile 1 Ağustos 2019 tarihinden önce yurt dışı borçlanması yapmış ve eksik evrakı olduğu tespit edilen gurbetçilere ek süre tanıdı.

Eksik belgelerinin tamamlanmasına ilişkin tebligatı 01.12.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında alan kişilerin eksik belge tamamlama süreleri 31.07.2020 tarihine kadar, eksik belgelerinin tamamlanmasına ilişkin tebligatı 01.01.2020 – 29.02.2020 tarihleri arasında alan kişilerin eksik belge tamamlama süreleri 01.03.2020 tarihine kadar geçen süreler düşülerek kalan süreleri 01.07.2020 tarihinden itibaren, eksik belgelerinin tamamlanmasına ilişkin tebligatı 01.03.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında alan ya da alacak kişilerin eksik belge tamamlama süreleri 01.07.2020 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Örnek 1: Fatma hanım 15.07.2019 tarihinde eksik belgelerle birlikte yurtdışı borçlanması yaptı. Kurum, Fatma hanıma eksik belgeleri tamamlama yazısı gönderdi ve Fatma hanıma bu yazı 15.02.2020 tarihinde tebliğ aldı. Normal şartlarda 3 aylık eksik belge tamamlama süresi 15.02.2020 itibariyle başlayıp 15.05.2020 itibariyle sonlanmış olacaktı. Ancak bu düzenleme ile 15.02.2020 tarihinden 01.03.2020 tarihine kadar olan kısım düşülerek 3 aylık süre 01.07.2020 itibariyle başlatılacaktır. Yani Fatma hanımın 3 aylık süresinden 15 gün düşülerek kalan 2,5 aylık kısmı ise 01.07.2020 tarihinden itibaren düşürülecektir.

Örnek 2: Ahmet bey eksik belgelerle 01.06.2019 tarihinde yurtdışı borçlanması müracaatında bulunmuş. Kurum, Ahmet beye 01.12.2019 tarihinde eksik belge tamamlama yazısı göndermiş. Ahmet bey bu yazıyı 10.12.2019 tarihinde tebliğ almış. Normal şartlarda Ahmet beyin 10.03.2020 tarihinde süresi doldu. Ancak yapılan bu düzenleme ile birlikte Ahmet beye 31.07.2020 tarihine kadar yeniden eksik belgelerini tamamlama hakkı tanınmış oldu.

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren

Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim ekranına ulaşarak, ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için yapmanız gerekenlerse;

• E-Devlet Kapısı sayfasına girin (turkiye.gov.tr.).

• E-Devlet sistemine giriş yapın (e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı).

• Sistemde e-hizmetler sayfasına girin.

• E-hizmetler sayfasında Sosyal Güvenlik Kurumu listesine ulaşın.

• Sosyal Güvenlik Kurumu listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulamasına tıklayın.

• Ne Zaman emekli olurum sayfasında bulunan sigorta kolu kısmından (4A/4B/4C) seçimini yapın.

• SGK hizmete bağlama tarihini girin.

Bu işlemlerin ardından birkaç saniye içerisinde sigorta kolu ve hizmete başlama tarihine göre normal olarak "emeklilik yaşı", "hizmet süresi" ve "emeklilik prim gün sayısı" bilgilerini öğrenebilirsiniz.

KAYNAK: GAZETEVATAN