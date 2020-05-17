Erken emekli olmak tüm çalışanların en büyük hayalidir. Erken emekli olma şartları ise vatandaşlar tarafından her daim en önemli konuların başında gelmektedir. Emeklilik hesapları yapılırken çalıştığınız günler ve ödediğiniz primler çok önemli. Primi yetersiz olduğu halde yaştan emeklilik koşulları, işe giriş tarihine göre değişiyor.
5 yıl çalıştığım işyerinde sigortam 1.5 yıl yatırıldı. 2014 yılında işyerinden ayrıldım. Geri kalan günleri alabilir miyim? İşyeri kapandı. Cemil GONCAL
Eğer sigortanız bildirildi ve primleriniz yatırılmadıysa fiilen çalıştığınızı belirterek hizmet tespiti yaparsınız. Ancak hiç sigorta bildirilmediyse 5 yıllık bir zaman aşımı var. Siz elinizdeki bilgi ve belgelerle SGK'ya müracaat ederek hizmet tespiti isteyin.
1987 SGK girişli, 1972 doğumluyum. Toplamda 9000 günüm var. Askerliği borçlanmam maaşı artırır mı? Şaban BURSA
Askerlik borçlanması eğer sigortadan önce askerlik yapılmışsa emekliliği 1 yıl öne alıyor. Onun dışında prim eksiğiniz yoksa askerlik borçlanmasına gerek yok ki şu anda sizin askerliği yatırmanız boşuna cebinizden para çıkmasına yol açar, emekli maaşını da artırmaz. Artırsa bile yatırdığınız paraya değmez.
1997 Aralık SSK girişliyim. 5313 prim günüm var (tavandan) ve SSK devam ediyor. 2018 Mayıs civarı şirket ortaklığı miras kalmasından dolayı Bağ- Kur sorumluluğum da olmuş. SSK prim günüm dolduktan sonra 54 yaşıma kadar herhangi bir gün SSK primi ödenmezse otomatikman Bağ-Kur'a mı geçmiş olurum? Sanırım bu dezavantajlı bir durum. Emekli maaşım düşecek mi ikili mecburiyetten dolayı? Bunların önüne geçmek için ne yapmak lazım? Tuğrul ÜÇÜNCÜOĞLU
SSK'lı çalışmaya devam ettiğiniz sürece primleriniz SSK olarak değerlendirilir. Ancak işten ayrılır ve şirket ortaklığınız devam ederse bu kez Bağ-Kur primi yatırırsınız. Son 7 yıllık sigortalılık süresince 3.5 yıl hangi kurum olursa oradan emekli olursunuz. Maaş açısından değil ama prim açısından Bağ-Kur daha uzun sürüyor. Yani SSK'lı olarak 5900 gün size yeterken, Bağ-Kur'da 9000 gün gerekecek.
BORÇLANMA EKLENİYOR
Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri hesaba katılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor.
Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ- Kur'lu, hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir.
Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor.
Birleştirilen çalışmalara askerlik/doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de ilave edilebiliyor.
2 FARKLI İŞLEM
Birden fazla kurumda çalışan kişinin hangi kurumdan emekli olacağı konusu gündeme getiriliyor.
Bu noktada iki ayrı işlem bulunuyor 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için kural son 7 yıldaki 1261 gün olarak işletiliyor.
Yani siz son 1261 gün hangi kuruma prim ödemişseniz hizmetlerinizin birleşmesinden sonra o kurumdan emekli oluyorsunuz.
1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise hangi kuruma daha çok prim ödenmişse emeklilik de o kurumdan gerçekleşiyor.
EŞİTLİK DURUMUNDA...
1 Ekim 2008 öncesi sigortalıların son 7 yılda çalıştıkları iki kurumun hizmet süreleri eşit ise (1260 gün) o zaman son çalışılan kurum emeklilikte geçerli oluyor ve maaş buradan bağlanıyor.
Örnekle anlatalım. Bay A 02.10.1997'de Bağ-Kur'lu (4B) olarak ilk kez sigortasını yaptırdı. 10 yıl sonra işyerini kapatan Bay A 2007 yılından sonra bir firmada SSK'lı (4A) olarak çalışmaya başladı.
Emeklilik zamanı gelen Bay A hizmet birleştirmesi yaptı. Bay A'nın emekli olacağı kurum son 7 yıldaki çalışmalarından bulunuyor. Buna göre; son 7 yıl en az 3.5 yılı SSK'lı olan Bay A'nın emekliliği SSK'ya göre yapılıyor.
SON 3.5 YIL ÖNEMLİ
15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emeklilik hakkından yararlanabilmek için SSK'lı olmak gerekiyor. Ancak, daha önce Bağkur ya da Emekli Sandığı'na tabi çalışmış olanlar son 3.5 yıl (1261 gün) SSK'lı olarak çalışırsa 15 yıl sigorta ve 3600 gün primle emekli olabilirler.
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