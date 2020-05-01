Milyonlarca çalışan erken emekli olmak için ve emeklilik yaşlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Şimdi yeni işe girecek olanlar hangi tarihte ne zaman emekli olabileceklerini sorguluyorlar. 2020 yılı emeklilik hesaplamada da 2020 yılında işe girecek olanlar kaç yaşında emekli oluyor belli oldu. 4A SSK'lı olanlar bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor.

Emeklilik yaşı düştü mü?

20 hizmet yılını dolduran kadın memurlarla, 25 hizmet yılını dolduran erkek memur ve çalışanlar yaş şartına bakmaksızın emekli olmaları 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren değişmiş yeni yasada hizmet süresi ve yaş şartı getirilmişti. 2008 sonrası yasa halen geçerli olan bir yasadır ve , işçi, memur, görevli herkes bu yasaya göre emekli olabiliyor. Belli bir hizmet süresini tamamlayıp emekli olacaklar için, işe giriş tarihleri, hizmet süresi ve cinsiyetine göre yaş şartını yerine getirmesi gerekiyor.

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Emeklilik reformu geliyor!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilik reformu çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Emeklilik için gün prim sayısını tamamladıkdan sonra yaş için ve EYT'liler için büyük müjdeler geldi. Bakan ""Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun yaş ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak.

EYT'liler 65 yaşını beklemeyecekler. Prim ödeme ve sigortalılık süresine göre kademelendirilmiş. EYT'liler emeklilikten sonra çalışmak istiyorlar. 48-50 yaşlarda, en verimli olduğu dönemde emekli olmayı düşünmek bu. Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. Emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu doğru. Uzun soluklu bir çalışma bu." açıklamasını yaptı.

Emeklilik yaş şartı ne durumda?

Hizmet yılını dolduran memurlar, işçiler görevlerinden ayrılarak emeklilik için yaş şartını beklemekte özgür. Yaş şartını tamamlamadan emekli maaşı ve ikramiyesi alınmıyor. Devlet memurları emekli aylığını alabilecek şekilde emekliye ayrılabilmesi, gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmaları ve bununla birlikte cinsiyetlerine göre emekli olabilecek. Ayrıca Engellilik, Mamullük ve fiili hizmet zammından yararlanma, bazı mesleklerde bulunanlar için özel şartlar aranması gibi durumlarda, emeklilik için hizmet süresi e yaş farkları olabiliyor.

Üç koşulu yerine getirdiği tarihe göre erkeklerin emeklilik yaşı şöyle:

23 Mayıs 2002 öncesi: 55

24.05.2002-23.05.2005: 56

24.05.2005-23.05.2008: 57

24.05.2008-23.05.2011: 58

24.05.2011-23.05.2014: 59

24.05.2014 sonrası: 60 yaş

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olup, üç koşulu 2014 yılından sonra yerine getirebilen erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.

KADINLARDA 50 YAŞ

1999'dan önce işe giren kadınların 50 yaş + 15 yıl sigortalılık + 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiği tarihe göre emeklilik yaşı ise şöyle:

23 Mayıs 2002 öncesi: 50 yaş

24.05.2002-23.05.2005: 52

24.05.2005-23.05.2008: 54

24.05.2008-23.05.2011: 56

24.05.2011 sonrası: 58 yaş

ÜÇ KOŞULDAN HANGİSİ EN SON YERİNE GELİRSE

15 yıl sigortalılık, 3600 prim günü ve erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaş şartından en son hangisi yerine gelirse, o tarihteki kademeli yaş esas alınıyor. Örneğin, 15 Temmuz 1960 tarihinde doğan bir erkek 1990 yılında sigortalı olarak işe başlamış ve 2001 yılında 3600 prim gününü doldurmuş, ancak o tarihten sonra hiç çalışmamışsa, 55 yaşını 2015'te doldurduğu için, 60 yaşında emekli olur. Bu durumda 15 Temmuz 2020 tarihinde emekliliğe hak kazanır.

3600 GÜNLE SSK'LILAR EMEKLİ OLABİLİR

15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emeklilik hakkından yararlanabilmek için SSK'lı olmak gerekiyor. Ancak, daha önce BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı'na tabi çalışmış olanlar son 3.5 yıl (1261 gün) SSK'lı olarak çalışırsa 15 yıl sigorta ve 3600 gün primle emekli olabilirler.