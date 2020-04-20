Emekliye 2.767 TL verilecek mi? En düşük maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını ilk 6 aylık enflasyon göstereceği için merakla beklerken, memur emeklileri için ise ipuçları var. Maaşlara hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 4 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Bu tutar, zam oranı enflasyon farkıyla artarsa daha da yükselecek. Emekliler, kesin zam oranını ise 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek.