Emekliye 2.767 TL verilecek mi? En düşük maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını ilk 6 aylık enflasyon göstereceği için merakla beklerken, memur emeklileri için ise ipuçları var. Maaşlara hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 4 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Bu tutar, zam oranı enflasyon farkıyla artarsa daha da yükselecek. Emekliler, kesin zam oranını ise 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek.
EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?
Yani yaklaşık 2 milyon memur emeklisi en az yüzde 4 zam alacak. Yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 767 liraya ulaşacak. Bu tutar, zam oranı enflasyon farkıyla artarsa daha da yükselecek. Emekliler, kesin zam oranını ise 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek.
KREDİ ÇEKERKEN DİKKAT!
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, emeklilerin, kredi kullanırken, taksitleri ödeyememeleri halinde maaşlarına el konulabileceğine dair muvafakat verebildiklerini belirterek, maaşlarının tümüne haciz konulmaması için muvafakat evrakını imzalamamaları gerektiğini bildirdi.
Bankaların, tüketiciye gerekli açıklama yapmadan muvafakat imzalattıklarına dair yoğun şikayet aldıklarını belirten Koçal, "Emeklilerimiz, imzalayacakları kağıtları okumalı ve maaşlarıyla ilgili muvafakat vermemeli. Aksi halde sıkıntıya düştüklerinde ve taksitleri ödeyemediklerinde maaşlarına bloke konulabiliyor ve borç bitene kadar maaş alamayacak duruma düşebiliyorlar" dedi.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.
MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?
SSK emeklileri 17-27 Nisan, Bağ-Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşacak. Çıkarılan yasa ile yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı, bin liradan bin 500 liraya yükseltilmişti.
Bu kapsamda ek ödeme dahil maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, bu aydan itibaren bin 500 lira yatırılmaya başlanacak. Kapsamdaki emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak.
YAKINI DA ALACAK
Bu artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak.
Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.