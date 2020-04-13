SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek sorusu milyonların gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca emekli Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde maaşların ödeneceği tarihi bekliyor. TBMM'de kabul edilen yasayla en düşük emekli maaşı bin 500 liraya yükseltildi. Maaşı 1500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin emekli, zamlı maaş alacak olmanın heyecanını yaşıyor. İşte Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.