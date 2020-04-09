Milyonlar o günü bekliyor! Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Ödemeler için geri sayım...

Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar Nisan ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde zamlı maaşların hangi tarihte hesaplarda olacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı. Bin 500 liranın altındaki aylıklar, bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.