Bez ve Mama Yardımı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

• Bebek bez ve mama parası yardımı, doğum canlı olarak gerçekleştiğinde ve tamamlandığında verilir.

• Yardım için annenin, babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gereklidir.

• Anne ve babanın her ikisi de sağ ve Türk vatandaşı ise yardım anneye verilir.