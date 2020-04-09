Annelere sağlanan devlet desteklerine bir yenisi daha eklendi. Uygulamaya konulan bez ve mama yardımı, devlet desteklerinin en önemli projelerinden biri halini almaya başladı.
Aylık 100 Euro Ödenecek
Projeden 0-60 aylık çocuklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında (100 avro) destek sağlanacak olup şimdilik sadece iller Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde ikamet eden anneler bu destekten yararlanabilecek.
Ön Kayıt E-Devlet Üzerinden
İlgili proje kapsamında şimdilik sadece 7 ilde başlamış olan destek ödemelerine ilişkin ön kayıt e-devlet üzerinden açıldı. Buna göre başvuru şartlarını taşıyan ve bu 7 ilde ikamet eden enlere e-devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri içerisinde yer alan Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile bu destek uygulamasına ön kayıt yaptırabilecek.
Bez ve Mama Yardımı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
• Bebek bez ve mama parası yardımı, doğum canlı olarak gerçekleştiğinde ve tamamlandığında verilir.
• Yardım için annenin, babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gereklidir.
• Anne ve babanın her ikisi de sağ ve Türk vatandaşı ise yardım anneye verilir.
• Anne Türk vatandaşı değil ya da vefat etmiş ise bakanlık tarafından belirlenen zorunlu haller dahilinde Türk vatandaşı babanın nüfus kayıt örneği esas alınır ve yardım babaya yapılır.
• Bez ve mama yardım başvuru için haneye giren miktarın kişi başı asgari ücretin üçte birinden (701.32TL) az olması gerekir.
• Anne ya da babanın üzerine herhangi bir malın, gayrimenkulün veya taşınmazın olmaması şarttır.