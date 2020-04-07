Ne zaman emekli olurum? Yaş-prim-işte başlama tarihine göre...

Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz.
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK
Erkeklerin işe başlama tarihi, sigortalılık süresi , yaş ve prim şartı hakkında detaylar şu şekilde:
İşe Başlama Tarihi: 09.09.1976 ve öncesi Sigortalılık Süresi: 25 Yaş Şartı: Yok Prim Günü: 5000
...
İşe Başlama Tarihi: 09.09.1976 - 23.05.1979 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 44 Prim Günü: 5000
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1979 - 23.11.1980 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 45 Prim Günü: 5000
...
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1980 - 23.05.1982 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 46 Prim Günü: 5075
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1982 - 23.11.1983 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 47 Prim Günü: 5150
...
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1983 - 23.05.1985 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 48 Prim Günü: 5225
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1985 -23.11.1986 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 49 Prim Günü: 5300
...
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1986 - 23.05.1988 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 50 Prim Günü: 5375
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1988 - 23.11.1989 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 51 Prim Günü: 5450
...
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1989 - 23.05.1991 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 52 Prim Günü: 5525
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1991 - 23.11.1992 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 53 Prim Günü: 5600
...
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1992 - 23.05.1994Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 54 Prim Günü: 5675
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1994 - 23.11.1995Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 55 Prim Günü: 5750
...
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1995 - 23.05.1997 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 56 Prim Günü: 5825
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1997 - 23.11.1998 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 57 Prim Günü: 5900
...
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1998 - 09.09.1999 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 58 Prim Günü: 5975
...
İşe Başlama Tarihi: 09.09.1999 - 20.04.2008 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 60 Prim Günü: 7000
...
İşe Başlama Tarihi: 01.05.2008 - 31.12.2035 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 61 Prim Günü: 7200
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞ-PRİM VE İŞE BAŞLAMA TARİHİ
İşe Başlama Tarihi: 01.04.1981 ve öncesi Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: Yok Prim Günü: 5000
...
İşe Başlama Tarihi: 01.04.1981-08.09.1981 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 38 Prim Günü: 5000
...
İşe Başlama Tarihi: 09.09.1981-23.05.1984 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 40 Prim Günü: 5000
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1984-23.05.1985 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 41 Prim Günü: 5000
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1985-23.05.1986 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 42 Prim Günü: 5075
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1986-23.05.1987 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 43 Prim Günü: 5150
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1987-23.05.1988 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 44 Prim Günü: 5225
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1988-23.05.1989 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 45 Prim Günü: 5300
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1989-23.05.1990 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 46 Prim Günü: 5375
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1990-23.05.1991 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 47 Prim Günü: 5450
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1991-23.05.1992 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 48 Prim Günü: 5525
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1992-23.05.1993 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 49 Prim Günü: 5600
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1993-23.05.1994 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 50 Prim Günü: 5675
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1994-23.05.1995 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 51 Prim Günü: 5750
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1995-23.05.1996 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 52 Prim Günü: 5825
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1996-23.05.1997 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 53 Prim Günü: 5900
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1997-23.05.1998 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 54 Prim Günü: 5975
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1998-23.05.1999 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 55 Prim Günü: 5975
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1999-08.09.1999 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 56 Prim Günü: 5975
...
İşe Başlama Tarihi: 09.09.1999-30.04.2008 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 58 Prim Günü: 7000
...
İşe Başlama Tarihi: 01.05.2008-31.12.2035 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 58 Prim Günü: 7200
01.06.2002 İTİBARİYLE BAĞ-KUR'LU ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK
25 yılı doldurmasına kalan süre: 2 yıl ve daha az Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 44
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 45
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 46
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 47
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 48
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 8 yıldan fazla–9 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 49
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 9 yıl 6 aydan fazla–11 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 50
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 51
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 52
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 14 yıldan fazla–15 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 53
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 54
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 55
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 56
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 20 yıldan fazla-21 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 57
...
25 yılı doldurmasına kalan süre: 21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 58
23.05.2002 İTİBARİYLE KADIN MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 2 yıl veya daha az Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 40
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 41
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 3 yıldan fazla- 4 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 42
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 4 yıldan fazla-5 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 43
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 5 yıldan fazla-6 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 44
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 6 yıldan fazla-7 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 45
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 7 yıldan fazla-8 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 46
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 8 yıldan fazla- 9 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 47
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 9 yıldan fazla-10 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 48
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 10 yıldan fazla- 11 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 49
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 11 yıldan fazla-12 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 50
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 12 yıldan fazla- 13 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 51
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 13 yıldan fazla- 14 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 52
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 14 yıldan fazla- 15 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 53
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 15 yıldan fazla-16 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 54
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 16 yıldan fazla-17 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 55
...
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 17 yıldan fazla Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 58
23.05.2002 İTİBARİYLE ERKEK MEMURLARIN EMEKLİLİĞİ
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 2 yıl ve daha az Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 44
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 45
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 46
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 47
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 48
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 49
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 50
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 51
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 52
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 53
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 54
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 55
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 56
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 57
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 58
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 22 yıldan fazla Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 60
SSK'LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:
Sigorta başlangıcı: 05.08.1991 ve daha önce % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 15 yıl - 3600 gün % 40-59: 15 yıl - 3600 gün
...
Sigorta başlangıcı: 06.08.1991-05.08.1994 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 15 yıl 8 ay- 3680 gün % 40-59: 16 yıl -3760 gün
...
Sigorta başlangıcı: 06.08.1994-05.08.1997 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 16 yıl 4 ay - 3760 gün % 40-59: 17 yıl - 3920 gün
...
Sigorta başlangıcı: 06.08.1997- 05.08.2000 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 17 yıl - 3840 gün % 40-59: 18 yıl - 4080 gün
...
Sigorta başlangıcı: 06.08.2000-05.08.2003 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 17 yıl 8 ay - 3920 gün % 40-59: 19 yıl - 4240 gün
...
Sigorta başlangıcı: 05.08.2003-30.09.2008 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 18 yıl - 4000 gün % 40-59: 20 yıl - 4400 gün
SSK VE MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE:
Sigorta başlangıcı: 01.10.2008-31.12.2008 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3700 gün % 50-59: 16 yıl - 3700 gün % 40-49: 18 yıl - 4100 gün
...
Sigorta başlangıcı: 01.01.2009-31.12.2009 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3800 gün % 50-59: 16 yıl - 3800 gün % 40-49: 18 yıl - 4200 gün
...
Sigorta başlangıcı: 01.01.2010-31.12.2010 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3900 gün % 50-59: 16 yıl - 3900 gün % 40-49: 18 yıl - 4300 gün
...
Sigorta başlangıcı: 01.01.2011-31.12.2011 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3960 gün % 50-59: 16 yıl - 4000 gün % 40-49: 18 yıl - 4400 gün
...
Sigorta başlangıcı: 01.01.2012-31.12.2012 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3960 gün % 50-59: 16 yıl - 4100 gün % 40-49: 18 yıl - 4500 gün
...
Sigorta başlangıcı: 01.01.2013-31.12.2013 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3960 gün % 50-59: 16 yıl - 4200 gün % 40-49: 18 yıl - 4600 gün
...
Sigorta başlangıcı: 01.01.2014-31.12.2014 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3960 gün % 50-59: 16 yıl - 4300 gün % 40-49: 18 yıl - 4680 gün