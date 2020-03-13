İstihdama büyük katkı sunan İŞKUR üzerinden duyurulan yeni ilanlar iş arayan vatandaşlara umut oluyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulan ilanlar, iş arayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde kurumun resmi internet sitesi üzerinden yeni işçi ve personel alımı ilanları duyuruldu. Peki, İŞKUR ilanları hangi alanlara alım yapılacak? İşte güncel ilanlar ve işçi alımı detayları

EN ÇOK ARANAN MESLEKLER HANGİLERİ?

Makineci (Dikiş): 2.236

Beden işçisi: 8.321

Garson: 1.158

Temizlik görevlisi: 1.987

Satış danışmanı: 1.973

Konfeksiyon işçisi: 1.118

Kasiyer: 605

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 495

Gazaltı kaynakçısı: 680

Güvenlik görevlisi: 552

İŞKUR'DA YENİ İŞÇİ ALIMI İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR MAKİNECİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ŞOFÖR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ