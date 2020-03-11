Milyonlara müjde! Prim günü yetmeyen yaştan emekli olabilir!

Milyonlarca çalışana önemli bir haber geldi. Yaştan emeklilik fırsatı ile 10 yılda emekli olma şansına sahipsiniz. Bu bağlamda genellikle normal emeklilik için gerekli şartlar hesaplanır ve buna göre bir plan yapılır. Bunun yanında bir de yaştan emeklilik hakkı söz konusudur. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. 10 yıl çalışan bir kişi yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir.

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