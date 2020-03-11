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Milyonlara müjde! Prim günü yetmeyen olabilir!

Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan kişiler lik hakkından yararlanabilirler. Daha geç sigortalı olanların da 10 yılla, yani 3.600 günle emekli olma hakkı var. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilirler.

  • SGK
  • 12.03.2020 10:45
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 13:23
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Milyonlara müjde! Prim günü yetmeyen yaştan emekli olabilir!

Milyonlarca çalışana önemli bir haber geldi. Yaştan emeklilik fırsatı ile 10 yılda emekli olma şansına sahipsiniz. Bu bağlamda genellikle normal emeklilik için gerekli şartlar hesaplanır ve buna göre bir plan yapılır. Bunun yanında bir de yaştan emeklilik hakkı söz konusudur. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. 10 yıl çalışan bir kişi yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir.

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