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Milyonların gözü ödemelerde! Emekli promosyon ödemesi yattı mı? ne kadar oldu?

Emekli promosyon ödemesi yattı mı? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği promosyon ücretlerinde bankalar tarafından ödenecek ücretler geçen hafta açıklandı. Mart ayının ilk günlerinden itibaren yaklaşık 13 milyon emekli 'promosyon ödemesi' hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Peki, ne kadar oldu?

  • SGK
  • 10.03.2020 21:55
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 21:55
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Milyonların gözü ödemede! Emekli promosyon ödemesi yattı mı?

Emekli promosyon ödemesi yatırıldı mı? Banka promosyon zammı ne kadar oldu? Bankaların promosyon ödemeleri yaklaşık 13 milyon emeklinin gündeminde bulunuyor. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bankalar promosyon tekliflerini birer birer sundu.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFLERİ

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.

TEB

TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.

Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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