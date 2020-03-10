2020 AGİ tablosuna göre bekar, çocuklu ve evli ne kadar ödeme alır? Mart ayının ilk günlerinden itibaren milyonlarca çalışan AGİ tablosuna göre hangi işçinin ne kadar ödeme alacağını merak ediyor. Aralık ayının son günlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret ve AGİ zam oranları tablosuna dair tüm detaylar açıklanmıştı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak duyurulmuştu. Peki, asgari ücret AGİ net-brüt ne kadar? İşte detaylar

AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.