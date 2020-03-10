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Asgari ücret net-brüt ne kadar? na göre bekar, çocuklu ve evli ne kadar ödeme alır?

Asgari ücret net-brüt ne kadar? Türkiye'de farklı iş kollarında görev alan milyonlarca çalışan AGİ dahil ne kadar ödeme alacağını öğrenmek istiyor. Alacağı 'asgari geçim indirimi' ücretini öğrenmek ve hesaplamak isteyen milyonlar AGİ hesaplama tablosunda yer alan rakamları araştırıyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak belirlenmişti. Peki, na göre bekar, çocuklu ve evli ne kadar ödeme alır? İşte o sorunun yanıtı

  • SGK
  • 10.03.2020 20:16
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 20:16
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2020 AGİ tablosuna göre hangi işçi ne kadar ödeme alır?

2020 AGİ tablosuna göre bekar, çocuklu ve evli ne kadar ödeme alır? Mart ayının ilk günlerinden itibaren milyonlarca çalışan AGİ tablosuna göre hangi işçinin ne kadar ödeme alacağını merak ediyor. Aralık ayının son günlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret ve AGİ zam oranları tablosuna dair tüm detaylar açıklanmıştı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak duyurulmuştu. Peki, asgari ücret AGİ net-brüt ne kadar? İşte detaylar

AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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