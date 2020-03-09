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AGİ 2020 evli, çocuklu ve bekar ödemesi ne kadar? Hangi çalışana kaç TL yatırılacak? İşte ödeme tablosu

AGİ 2020 evli, bekar ve çocuklu ödemesi ne kadar? Ülkemizde farklı iş kollarında çalışan milyonlarca kişi AGİ dahil ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor. Aralık ayının son günlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret ve AGİ zam oranları tablosuna dair tüm detaylar açıklanmıştı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak duyurulmuştu. Peki, hangi çalışana AGİ kaç TL yatırılacak? İşte tablosu

  • SGK
  • 09.03.2020 22:04
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 22:05
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2020 AGİ evli, bekar ve çocuklu ödemesi ne kadar?

AGİ hesaplama tablosu Mart ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlar tarafından merakla sorgulatılıyor. Alacağı 'asgari geçim indirimi' ücretini öğrenmek ve hesaplamak isteyen milyonlar AGİ hesaplama tablosunda yer alan rakamları öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2020 AGİ evli, bekar ve çocuklu ödemesi ne kadar oldu? İşte AGİ tablosu evli, bekar ve çocuklu hesaplama işlemi hakkında bilgiler

AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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