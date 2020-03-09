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13 milyonun kazanç ayı! Bu yıl ikramiye, promosyon, intibak ve ek ödemede ne kadar artış olacak?

Mart ayının ilk günlerinde yaklaşık 13 milyonu ilgilendiren promosyon ücretleri netlik kazandı. Bu yıl milyonlarca emeklinin yüzü ikramiyelerle daha da gülecek. Ayrıca emeklilere yönelik Türkiye Emekliler Derneği'nden yeni bir talep geldi. Özellikle şu günlerde milyonlarca emeklinin intibak, promosyon, ikramiye ve ek ödeme konularında gelirleri artıracak 4 talep öne çıktı. Bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi halinde ise her yıl ödenecek tutar artacak. Peki, bu yıl ikramiye, promosyon, intibak ve ek ödemede ne kadar artış olacak?

  • SGK
  • 09.03.2020 20:50
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 20:50
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İkramiye, intibak ve ek ödemede ne kadar artış olacak?

Geçtiğimiz hafta emeklilere bankalar tarafından verilecek olan promosyon ücretlerinde tavan ve taban ücretleri açıklandı. Emekliler Mart ayının ilk günlerinden itibaren promosyon zammı için son dakika açıklamalarını yakından bekliyordu. Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı zamanda ikramiye, intibak artışı ve ek ödemelerin olup olmayacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği, temmuz zammı öncesi 4 ayrı konuda talebini açıkladı. İntibaktan promosyona, ikramiyelerden ek ödemelere kadar geniş bir yelpazeyi içeren istekler kabul görürse emekli maaşlarında büyük artış yaşanacak.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

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