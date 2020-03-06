O tarih için heyecan sürüyor! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplarda olacak? Ödeme takvimi...

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplarda olacak? Emekli bayram ikramiyeleri için heyecan sürüyor. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 12.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek. Bu kapsamda bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini, tutarda artış yapılıp yapılmayacağı emekliler tarafından araştırılıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK?

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle ilk ikramiye 18-22 Mayıs'ta bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.