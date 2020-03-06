Günümüzde Türkiye'de emekli olmak için gün sayan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Milyonlar arama motorlarında emeklilik hakkında çeşitli detayları sorgulatılıyor. Özellikle emeklilik yaşı ve maaşı hesaplama işlemleri merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. SSK SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemine dair merak edilen tüm detayları haberimizde sizin için derledik. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım? SSK SGK Bağ-Kur 4A 4B 4C emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte emeklilik yaşı ve maaşı hesaplama işlemi bilgileri

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ