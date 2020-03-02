Mart ayı için milyonlarca emekli maaş ödeme tarihlerini ve günlerini oldukça merak ediyor. Bilindiği gibi bu ay aynı zamanda promosyon ödemeleri de yapılacak. Emekli ödeme günleri tahsis numarasına göre yapılıyor. Emeklilere bilindiği gibi aynı anda ödeme yapılmıyor. SSK'lı emekliler maaşlarını hangi tarihler arasında alıyor? Emekli Sandığı maaş ödeme günleri? Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatıyor? İşte size tüm detaylar... Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara 'tahsis numarası'dır.

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