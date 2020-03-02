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5,7,9,1,3,8! Mart 2020 Bağkur ödemeleri hangi günler yapılıyor?

Milyonlarca ve Bağkur emeklisinin maaşlarının ne zaman yatacağı oldukça merak edilir. Birçok ını hangi tarihlerde aldığını bilmesine rağmen yine de tarih konusunda tereddütü olan SSK, ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin hangi tarihlerde yapıldığını sizler için derledik. Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir. Peki 5,7,9,1,3,8 olanlar ve yapılıyor?

  • SGK
  • 02.03.2020 11:22
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 11:22
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Mart 2020 SSK Bağkur emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor?

Mart ayı için milyonlarca emekli maaş ödeme tarihlerini ve günlerini oldukça merak ediyor. Bilindiği gibi bu ay aynı zamanda promosyon ödemeleri de yapılacak. Emekli ödeme günleri tahsis numarasına göre yapılıyor. Emeklilere bilindiği gibi aynı anda ödeme yapılmıyor. SSK'lı emekliler maaşlarını hangi tarihler arasında alıyor? Emekli Sandığı maaş ödeme günleri? Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatıyor? İşte size tüm detaylar... Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara 'tahsis numarası'dır.

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Haberler SGK Emekli ödeme günleri tahsis numarası 5,7,9,1,3,8! Mart 2020 SSK Bağkur emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor?
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