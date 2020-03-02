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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 18:29
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    • 02.03.2020 18:29
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    Promosyon savaşı kızıştı! ? Emekliye ne kadar promosyon ödenecek?

    ? Milyonların promosyon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Güncel teklifler hakkında araştırmalarına devam eden emekliler aynı zamanda güncel promosyon tekliflerini inceliyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla son bulacak. Peki, emekliye yeni ayda ne kadar promosyon ödenecek? İşte bankalar tarafından sunulan güncel teklifler

    Emekli promosyon ödemesi başladı mı?

    Emekliye ne kadar promosyon ödenecek? Yeni ayın gelmesiyle birlikte gündemde yer alan konulardan birisi de 'promosyon ücretleri' oldu. Milyonlarca emeklinin promosyon hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Emekli promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emekli bankaların kendilerine ne kadar promosyon alacağını araştırıyor. Emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunması beklenirken taban promosyonun 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Promosyonun yanında milyonlara ek fırsatlar sunulacak.

    EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

    GÜNCEL ÜCRETLERLE HANGİ EMEKLİYE KAÇ TL PROMOSYON ÖDENİYOR?

    AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.

    DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

    Diğer bankaların güncel promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi Promosyon savaşı kızıştı! Emekli promosyon ödemesi başladı mı? Emekliye ne kadar promosyon ödenecek?
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