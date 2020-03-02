2019 yılının son günlerinde 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklanmıştı. Şubat ayında yılın ilk maaşlarını alan milyonlarca kişi Mart ayının gelmesiyle birlikte AGİ hesaplama işlemi hakkında araştırmalara başladı. Peki, Mart ayında hangi çalışana ne kadar AGİ ödenecek? İşte bekar, evli ve çocuklu AGİ hesaplama işlemi detayları

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.