Bugünkü
Takvim

Ay geldi çattı, maaş günü bekleniyor! Hangi çalışana ne kadar ödenecek? Bekar, evli ve çocuklu

Ülkemizde farklı sektörlerde çalışan milyonlarca kişi AGİ tablosuna göre yeni ayda ne kadar ödeme alacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu yıl geçerli olacak asgari ücret zammı ve AGİ zam oranları tablosu Aralık ayının son günlerinde vatandaşlarla paylaşılmıştı. Mart ayının gelmesiyle beraber maaş gününü bekleyen milyonlarca kaç TL 'asgari geçim indirimi' ücreti alacağını öğrenmek istiyor. Peki, tablosuna göre bekar, evli ve çocukluya kaç TL ödenir? İşte konu hakkında bilgiler

  • SGK
  • 02.03.2020 19:39
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.03.2020 19:39
ABONE OL
Hangi çalışana AGİ tablosuna göre kaç TL ödenecek?

2019 yılının son günlerinde 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklanmıştı. Şubat ayında yılın ilk maaşlarını alan milyonlarca kişi Mart ayının gelmesiyle birlikte AGİ hesaplama işlemi hakkında araştırmalara başladı. Peki, Mart ayında hangi çalışana ne kadar AGİ ödenecek? İşte bekar, evli ve çocuklu AGİ hesaplama işlemi detayları

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK Ay geldi çattı, maaş günü bekleniyor! Hangi çalışana ne kadar ödenecek? Bekar, evli ve çocuklu AGİ hesaplama
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri