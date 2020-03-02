Günümüzde devlet tarafından sosyal yardımlar büyük çalışmalar yapılıyor. Türkiye sosyal yardım programlarını çeşitlendirerek erişilen hane sayısını 3,4 milyona ulaştırdı. 2002 yılında sadece 4 olan sosyal yardım programları 2019 yılında 43'e çıkarken bunun yüzde 86'sı hak temelli düzenli ve nakdi yardımlardan oluştu.

HANGİ VATANDAŞA NE KADAR SOSYAL YARDIM YAPILIYOR?

Bu yardımlardan yararlananların artması hem yardımların çeşitlenmesinden hem de vatandaşların daha kolay ulaşımının sağlanmasından kaynaklandı. Sosyal yardımların yüzde 78'i iş gücü piyasası dışındaki engelli ve yaşlılara yapıldı.

Geçtiğimiz yıl 55 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi bu yıl 69.5 milyar liraya ulaşacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın organize ettiği yardımlar her yıl Ocak ev Temmuz aylarında memur maaş katsayısı oranında artırılıyor. İşte bu desteklerden bazıları şöyle:

YAŞLIYA 672 TL

Her hangi bir sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet 672,81 lira maaş bağlıyor. Bu tutar, yüzde 4'lük memur zammıyla Temmuz'da 699,72 liraya çıkacak.

YAKININA BAKANA 1.460 TL

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için aylık bin 460 lira evde bakım desteği sağlanıyor. Bu, Temmuz'da bin 519 liraya yükselecek.