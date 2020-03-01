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3600 gün prim ile kadın ve erkek erken emekli olabilir müjdesi geldi mi?

3600 günden emekli olma koşulları arasında girişinin 08.09.1999 tarihinden önce veya bu tarihte yapılmış olması yer alır. Devletin belirlediği yaş kriterlerine göre, erkek çalışanlar 55 yaşına geldiklerinde, kadın çalışanlar ise 54 yaşına geldiklerinde emekli olurlar.

  • SGK
  • 02.03.2020 09:17
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 14:10
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3600 gün prim ile kadın ve erkek erken emekli olabilir müjdesi!

Çalışma hayatında olan milyonların en büyük arzusu bir an önce emekli olabilmektir. Bu bağlamda erken emeklilik yolları her zaman araştırılıyor. 10 yıl çalışıp emekli olabilirsiniz. Peki nasıl olacak? 3600 günden emekli olma tarihi, 08.09.1999 olarak belirlenmiştir. Bu tarih öncesinde çalışmış veya bu tarih itibari ile çalışmaya başlamış olan kişiler, 3600 gün üzerinden emekli olurlar.

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