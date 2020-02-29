İşsizlik maaşına nasıl başvurulacağı, başvuru şartlarının ne olduğu ve ayda ne kadar ödeme yapıldığı, işten ayrılan vatandaşların çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından işten ayrılan vatandaşlara belirli bir dönem aralığında maaş ödeniyor. Başvurular ise İŞKUR üzerinden alınıyor Ancak işsizlik maaşı başvuru yapabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olması gerekiyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları nedir?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 TL

En düşüş işsizlik maaşı bin 177 TL