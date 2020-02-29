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Başvurmak için beklemeyin! 2020 ne kadar? nelerdir?

İşinden ayrılan vatandaşların genellikle araştırdığı ilk sorulardan birisi yla ilgili oluyor. İşsiz kaldığı süre boyunca işsizlik maaşı alarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce vatandaş konu hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşsizlik maaşı, işini kaybeden vatandaşlara İŞKUR aracılığıyla belirli dönemler aralığında ödeniyor. Kendi isteğiyle veya işten çıkarılmış kişilere son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre belirli bir süre maaş veriliyor. Peki, 2020 oldu? İşsizlik maaşı alma şartları nedir?

  • SGK
  • 29.02.2020 23:51
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 23:51
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2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşına nasıl başvurulacağı, başvuru şartlarının ne olduğu ve ayda ne kadar ödeme yapıldığı, işten ayrılan vatandaşların çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından işten ayrılan vatandaşlara belirli bir dönem aralığında maaş ödeniyor. Başvurular ise İŞKUR üzerinden alınıyor Ancak işsizlik maaşı başvuru yapabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olması gerekiyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları nedir?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 TL
En düşüş işsizlik maaşı bin 177 TL

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