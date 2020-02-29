Bugünkü
Takvim

O maddeler konuşuluyor! Hiç sigortası olmayan olabilir?

Günümüzde emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bilindiği üzere toplumun en önemli unsuru olan aileyi ev hanımları ayakta tutuyor. Ev hanımlarının en büyük isteği ise prim borcunu ödeyip emekli olmak. Bu kapsamda aile için kariyer planlaması yapmayan ve binlerce fedakarlık yapan kadınlara emeklilik düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

  • SGK
  • 29.02.2020 18:37
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.04.2020 14:28
ABONE OL
Ev hanımları nasıl emekli olur?

"Ev hanımları nasıl emekli olur?" sorusu yüz binlerce vatandaşın merakla araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Her yıl kadınların çalışma hayatına katılması için teşvikler sunulurken günümüzde binlerce kadın üretim ekonomisine katkı vermek için farklı meslek gruplarında görev alıyor. Aynı zamanda binlerce kadın evden yaptığı işlerle ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUNABİLİR?

Sunulan teklifin yasalaşması durumunda, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtiliyor.

2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK O maddeler konuşuluyor! Hiç sigortası olmayan ev hanımları emekli olabilir?
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri