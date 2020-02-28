Mart ayında milyonlarca kişiye yeni kazanç! Hangi emekliye net-brüt kaç TL promosyon zammı ödemesi var?

Hangi emekliye net-brüt kaç TL promosyon zammı ödemesi var? Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşın promosyon için heyecanı sürüyor. Bankaların promosyon yarışı sürerken milyonlarca kişi özellikle şu günlerde "Hangi emekliye net-brüt kaç TL promosyon zammı ödemesi var?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Mart ayıyla birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona eriyor. İşte konu hakkında merak edilen bilgiler

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin 1 Mart tarihi itibariyle yapılacağı öngörülüyor.

GÜNCEL ÜCRETLERLE HANGİ EMEKLİYE KAÇ TL PROMOSYON ÖDENİYOR?

AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.



DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

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