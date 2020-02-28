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Mart ayında milyonlarca kişiye yeni kazanç! Hangi emekliye net-brüt kaç TL promosyon zammı ödemesi var?

Emekli vatandaşların Mart ayı için heyecanlı bekleyişi devam ederken bankaların ne kadar promosyon teklifi sunacağı merak konusu oldu. Promosyon tekliflerini büyük bir merakla bekleyen milyonlarca emekli güncel ücretler hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Bankaların emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunacağı tahmin edilirken taban promosyonun 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Ek müşteri getirene de daha fazla ödeme imkanı sunulacak. Böylece Mart ayı emekliler için büyük kazanç ayı olacak. Peki, hangi emekliye net-brüt kaç TL promosyon zammı ödemesi var?

  • SGK
  • 28.02.2020 18:54
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 18:54
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Hangi emekliye net-brüt kaç TL promosyon ödenecek?

Hangi emekliye net-brüt kaç TL promosyon zammı ödemesi var? Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşın promosyon için heyecanı sürüyor. Bankaların promosyon yarışı sürerken milyonlarca kişi özellikle şu günlerde "Hangi emekliye net-brüt kaç TL promosyon zammı ödemesi var?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Mart ayıyla birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona eriyor. İşte konu hakkında merak edilen bilgiler

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin 1 Mart tarihi itibariyle yapılacağı öngörülüyor.

GÜNCEL ÜCRETLERLE HANGİ EMEKLİYE KAÇ TL PROMOSYON ÖDENİYOR?

AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

Diğer bankaların güncel promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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