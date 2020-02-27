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Emekli u için peş peşe fırsatlar! Hangi emekliye net-brüt en fazla ne kadar promosyon verilir?

için milyonların bekleyişi devam ederken arama motorlarında konu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Yeni ayı heyecanla bekleyen milyonlarca emekli vatandaş bankalar tarafından kendilerine sunulacak teklifleri merak ediyor. Bankaların promosyon yarışı sürerken milyonlarca kişi özellikle şu günlerde "Hangi emekliye net-brüt en fazla ne kadar promosyon verilir?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Mart ayıyla birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona eriyor. Yaklaşık 13 milyon kişi yeni promosyon tekliflerini beklemeye başladı.

  • SGK
  • 27.02.2020 21:33
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 21:33
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Emekli promosyonu için yeni fırsatlar sunulacak!

Yeni ayda emekli promosyonu için peş peşe fırsatlar sunulacak. Mart ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Promosyon tekliflerini bekleyen milyonlarca emekli arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zaman güncel promosyon tekliflerini inceleyen milyonlarca vatandaş bir yandan da emekli promosyon ücretleri ne kadar olacak sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Bankaların emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunacağı tahmin edilirken taban promosyonun ise 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin 1 Mart tarihi itibariyle yapılacağı öngörülüyor.

AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

Diğer bankaların güncel promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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