Yeni ayda emekli promosyonu için peş peşe fırsatlar sunulacak. Mart ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Promosyon tekliflerini bekleyen milyonlarca emekli arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zaman güncel promosyon tekliflerini inceleyen milyonlarca vatandaş bir yandan da emekli promosyon ücretleri ne kadar olacak sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Bankaların emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunacağı tahmin edilirken taban promosyonun ise 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin 1 Mart tarihi itibariyle yapılacağı öngörülüyor.

AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.



DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

Diğer bankaların güncel promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...