SSK, SGK ve Bağ-Kur ne kadar avans veriliyor? Günümüzde ülkemizde milyonlarca vatandaş emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar ne kadar emekli maaşı verileceğini merak ediyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlara avans fırsatı sunulması gündeme geldi. Emekli başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının aynısı emekli olan vatandaşlara da sunulması konuşuluyor. Konuyla ilgili onay çıkması durumda mevcut emekliler üç maaş tutarında avans çekme hakkına kavuşacak.

AVANS KONUSU GÜNDEMDE

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenler için talepte bulunmaları halinde 6 bin 972 lira avans veriliyor. Bu imkanın aynısı mevcut emekliler için de yapılması gündemde yerini aldı. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için, aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.