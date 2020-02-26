Bugünkü
Takvim

Emeklilik bekleyenlere çekme fırsatı! , ve Bağ-Kur ? O miktarda...

Türkiye'de yaklaşık 13 milyona yakın emekli vatandaş bulunuyor. Aynı zamanda günümüzde yüz binlerce vatandaş emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Bu kapsamda emekli olmayı bekleyen vatandaşlara fırsatının sunulacağı şu sıralar gündemde yer almaya başladı. Avans çekmek isteyen emeklilere en az 3776 TL ödenmesi konuşuluyor. Ancak bu durum konu hakkında onay çıkması durumunda hayata geçecek. Peki, , ve Bağ-Kur ? İşte detaylar

  • SGK
  • 26.02.2020 20:12
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 20:12
ABONE OL
Emeklilik bekleyenlere avans çekme fırsatı!

SSK, SGK ve Bağ-Kur ne kadar avans veriliyor? Günümüzde ülkemizde milyonlarca vatandaş emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar ne kadar emekli maaşı verileceğini merak ediyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlara avans fırsatı sunulması gündeme geldi. Emekli başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının aynısı emekli olan vatandaşlara da sunulması konuşuluyor. Konuyla ilgili onay çıkması durumda mevcut emekliler üç maaş tutarında avans çekme hakkına kavuşacak.

AVANS KONUSU GÜNDEMDE

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenler için talepte bulunmaları halinde 6 bin 972 lira avans veriliyor. Bu imkanın aynısı mevcut emekliler için de yapılması gündemde yerini aldı. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için, aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK Emeklilik bekleyenlere avans çekme fırsatı! SSK, SGK ve Bağ-Kur ne kadar avans veriliyor? O miktarda...
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri