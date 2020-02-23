SGK'dan nasıl erken emekli olabilirime en net cevap. Bir çok yerde çıkan erken emeklilik şartı sonrası başka yol denemeyin açıklamasıyla 7200 prim günü ve 3600 prim günü her soruya cevap veren kapsamlı bir açıklama yapıldı. İşte SGK nasıl erken emekli olabilirsiniz sorusuna yanıtı.. SGK duyurduğu Erken emeklilik şartları için 4A, 4B ve 4C sigorta türlerine göre emeklilik yaşı, emeklilik prim günü ve şartlarını yineledi. SGK'da erken emeklilik için 1999 öncesi yaşı beklemeyi sürdürürken, 2008 sonrası aynen duyurulduğu gibi ilerleyeceğini açıkladı. Bu nedenle sizler için yaş akdi ve prim eksiği nedeniyle oluşabilecek erteleme ve çözümlerin bazılarını hazırladı.

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