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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 13:47

? 'dan ne kadar emekli maaşı alırım?

Emeklilik tarihini önceden hesaplamak ve kariyerini planlamak isteyenler ne zaman emekli olabilirim hesaplaması ile emeklilik detaylarını öğreniyor. nın nasıl yapıldığı araştırılıyor. Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli olacak olan vatandaşlar maaşlarının ne kadar olacağını taşıdıkları kriterlere göre hesaplıyorlar. yani eski ismiyle SSK için emekli maaşı hesaplama e- sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

4a, 4b, 4c emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

"Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusu oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır bunun için farklı yöntemler bulunmakta. Milyonlarca kişinin hayali olan emeklilik için yaş ve bir takım kriterler bulunmaktadır. 4A yani eski ismiyle SSK için emekli maaşı hesaplama e-SGK sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. 4B kapsamında olan maaşlar ise online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor.

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