Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, işten çıkan çalışanlara fazla mesai müjdesi verdi. Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren haberin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden geldiğini belirten Erdursun, "Yüksek mahkeme, fazla çalışma iddiasında bulunan işçilerin komşu işyerinde çalışanların beyanları ile de günlük ve haftalık çalışma sürelerinin ispat edebileceğine hükmetti. İki yıldır çalıştığı kırtasiye dükkanından hamile olduğu için kovulduğunu iddia eden genç kadın, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Aylık 800 lira net ücret aldığını belirten davacı kadın; çalışmasının Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmediğini öne sürdü. İşyerinde haftada 6 gün 08.00-18.00 saatleri arasında çalışma yapıldığını söyledi. Dini tatillerde çalışma olmadığını ancak resmi tatillerde çalışmaya devam edildiğini, ücretli izinlerin kullandırılmadığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini istedi.